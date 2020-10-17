Küçükçekmece'deki Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde yangın

17 Ekim 2020 Cumartesi, 18:45

Küçükçekmece’deki Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinin içerisindeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Nükleer Araştırma Merkezi çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yangın ekiplerin yaptığı yoğun çalışmalar sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

2019’DA DA YANGIN ÇIKMIŞTI

Tesiste, Eylül 2019’da da yangın çıkmıştı. Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin yanında bulunan kuru otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, çevre ilçelerden çağrılan takviye itfaiye ekipleri ile birlikte Mekanize Piyade Birliği’ne bağlı askerlerin ortak çalışması ile yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alınmıştı.