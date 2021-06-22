KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda yeni sezon başlıyor
KüçükÇiftlik Park’ın, geçen yıl tiyatrolara kapılarını açarak hayata geçirdiği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda 2021 tiyatro sezonu başlıyor.
Birçok farklı tiyatro grubunu sahnesinde ağırlayacak olan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun programı 7 - 8 Temmuz’da Tatbikat Sahne’nin kült oyunu “Bir Delinin Hatıra Defteri” ile açılacak.
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu bu yıl iki yeni oyunun prömiyerine de ev sahipliği yapacak: Kumbaracı 50’nin “Cyrano de Bergerac” ve Kedi Sahne Sanatları’nın “Çamlıca’nın Üç Gülü” adlı yeni oyunları ilk kez KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluşacak.
Usta oyuncu Genco Erkal’ın yeni oyunu “Ahmed Arif – Şahdamarım”la yer aldığı program kapsamında Davran Tiyatrosu’nun “Üçü Bir Arada” oyunu ve Baba Sahne’nin “Bir Baba Hamlet” oyunu yeniden yorumlanarak seyirci karşısına çıkacak. En beğenilen oyunların da yer aldığı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun programında Semaver Kumpanya’nın “Cimri”si, Moda Sahnesi’nin “Yeni Bir Şarkı”sı, Tiyatro HemHal’in “Sevgili Arsız Ölüm Dirmit”i ve Mam’art’tan “Ben Anadolu Yıldız Kenter’in Anısına Saygıyla” oyunu ve daha birçok sevilen oyun tiyatro severlerle buluşacak.
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