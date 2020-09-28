KüçükÇiftlik Bahçe'de sezon, müzikli tiyatro oyunlarıyla kapanıyor

28 Eylül 2020 Pazartesi, 17:26

"Kaldırım Serçesi"

'KALDIRIM SERÇESİ' SON KEZ SAHNEDE

Müzikli oyun seçkisi 6 Ekim Salı akşamı Altıdan Sonra Tiyatro-Kumbaracı50’nin "Kaldırım Serçesi" adlı oyunuyla başlayacak. Son kez sahnelenecek olan oyun seyircisine veda edecek. Sadece sesiyle değil, hayata, müziğe ve aşka olan tutkusuyla da ölümsüzleşen Edith Piaf’ın hayatını sahneye taşıyan "Kaldırım Serçesi"nde Tülay Günal, Levend Yılmaz, Aytek Şayan, Burcu Halaçoğlu, Can Deniz Erzaim, Ozan Erdönmez ve Yeşim Sarı rol alıyor.

1950’ler Fransa’sından 80’ler Türkiye’sine uzanan oyun, eseri kaleme alan Başar Sabuncu’ya ve 1982’deki yorumuyla Edith Piaf ile özdeşleşen Gülriz Sururi’ye de bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

'FIRAT TANIŞ ile GELİN TANIŞ OLALIM'

"Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım" oyunu 9 Ekim Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak. Fırat Tanış’ın performans sergilediği oyun sevgiyi, dostluğu, paylaşmayı, dünya hısımlığını ve kardeşliğini sahneye taşıyor.

"Merhaba"

GENCO ERKAL SAHNEDE

Müzikli tiyatro oyunlarından oluşan özel program 14 Ekim Çarşamba akşamı Genco Erkal’ın "Merhaba" oyunuyla devam edecek. Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği oyun, Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarından oluşuyor.

16 Ekim Cuma akşamı ise Arda Aydın Organizasyon’un sunduğu sahne gösterisi "Biraderler Cabaret" sahnelenecek.

Açık hava sezonu 17 Ekim Cumartesi akşamı Cenk Bıyık, Atılgan Gümüş ve Orçun Kaptan’ın müzikli düellosu olan “Two Turkish Tenors” ile kapanacak.

HİJYEN ÖNLEMLERİ NASIL OLACAK?

Yalnızca online biletleme sisteminin kullanıldığı ve kapıda bilet satışının yapılmadığı etkinlikte misafirlerin ateş ölçümü sağlık görevlileri tarafından yapılacak. Ortak kullanım alanlarında birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan etkinlik alanında maske takma zorunluluğu bulunurken, maskesi olmayan seyircilere maske temin edilecek.

Kapı açılış saatinin 19.00 olduğu program kapsamında oyunların başlama saati ise 20.30 olacak. Biletler oyun başlayana kadar online olarak Biletix’ten temin edilebilecek.

Program

6 Ekim Salı - Kaldırım Serçesi – Altıdan Sonra Tiyatro / Kumbaracı50

9 Ekim Cuma - Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım – Donkişot Tiyatro ve Organizasyon

14 Ekim Çarşamba - Merhaba – Dostlar Tiyatrosu

16 Ekim Cuma - Biraderler Cabaret – Arda Aydın Organizasyon

17 Ekim Cumartesi - Two Turkish Tenors – Krema Production