Kuğulu Park'ta avukatlara polis müdahalesi!
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam eden ‘çoklu baro’ teklifine karşı Kuğulu Park’ta ‘Savunma Nöbeti’ne başlayan baro başkanlarına desteğe gelen avukatlara polis müdahale etti.
Fotoğraf: Twitter ( Av. Alpay ANTMEN-@avantmen33)
‘Çoklu baro’ teklifini protesto için Türkiye’nin dört bir yanından gelen baro başkanlarının Ankara Kuğulu Park’ta başlattığı 'Savunma Nöbeti’ sürüyor.
Meslektaşlarına destek vermek için parka girmek isteyen avukatlara polis müdahale ederek alana almadı.
HDP Milletvekilleri Züheyle Gülüm ve Musa Piroğlu, Kuğulu Park'a gelerek baro başkanlarına destek verdi. HDP'li Piroğlu, "Baroları savunmak, halkı savunmaktır. İşçi cinayetinde öldürülen işçiyi savunmaktır. Kadın cinayetinde katledilen kadını savunmaktır. Baroları savunmak, 3 buçuk yaşında tecavüz edilen çocuğu savunmaktır" dedi.
Alana alınmayan avukatlar daha sonra "Savunma susmadı, susmayacak" sloganlarıyla Tunali Hilmi Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.
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