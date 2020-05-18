Kulaçoğlu ve Gülseven'in gözaltı gerekçeleri belli oldu
Sosyal medyada ve iktidara yakın medya kuruluşları tarafından hedef gösterilen ve dün gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven'in gözaltı gerekçesi belli oldu. Gözaltı gerekçesinin "Suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" olduğu öğrenildi.
Sosyal medyada ‘İsimsizler Hareketi’ adı altında platform kurduğu yönünde haberlerle hedef haline getirilen Taylan Kulaçoğlu dün gözaltına alındı. Kulaçoğlu'nun ardından RED Dergisi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hakan Gülseven de gözaltına alındı.
İki ismin Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" soruşturmasında gözaltına alındığı öğrenildi. Kulaçoğlu ve Gülseven'e 'sosyal medyada terör örgütü DHKP/C propagandası yapma' suçlaması yöneltildi.
Kulaçoğlu ve Gülseven'in gözaltı gerekçesinin ise "Suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" olduğu öğrenildi.
SABAH HEDEF GÖSTERMİŞTİ
2013 yılında RedHack soruşturması kapsamında iki kez gözaltına alınan, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın hacklenmesi sonrası gözaltına alınmıştı.
İktidara yakın Sabah gazetesi Kulaçoğlu'nun İsimsizler Hareketi adlı Telegram sayfasını yönettiğini belirterek " İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak Türkiye'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyordu. Terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu ismindeki kişi "İsimsizler Hareketi" adı altında Twitter'da bir hesabı yönetiyordu," şeklinde ifadelerle hedef gösteren haberler yapmıştı.
Taylan Kulaçoğlu’nun ardından RED Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci Hakan Gülseven de gözaltına alındığını duyurdu. Gülseven sosyal medya hesabından “Ve evet, ben de gözaltına gidiyorum! Utanç verici bir durum ama memleketin hali bu! Durumun ne olduğunu tam olarak bilemiyorum. Açıklama yapılacaktır” paylaşımı yaptı.
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