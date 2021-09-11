11 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı “İstanbul’un ikinci fatihi” benzetmesinin ardından aynı partiden Cihan Paçacı’dan bir açıklama geldi. Sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “tekil siyaset” konusunda değerlendirme yapınca siyasi kulisler, “Millet İttifakı dağılıyor mu” sorusunun yanıtına dikkat kesildi. Ellerini ovuşturarak bekleyenleri üzecek, ancak şunu söyleyebiliriz; “dağılma olasılığı” yok gibi...

İYİ Parti’den konuştuğumuz bir yetkili, “Başarılı olmuş bir ittifak var ortada. Tamam, bizim gönlümüzden geçtiği kadar belediyemiz yok ancak AKP’nin elinden belediyelerin alındığını unutmamak lazım. Bazı kesimlerin istediği, beklediği gibi bir güven sorunu da yok” diyor.

Millet İttifakı’nın iki büyük ortağının kurmayları, ayrılığın sorumluluğunu üstlenmenin ve seçmene hesap vermenin kolay olmayacağını bilecek kadar deneyimli. Başarılı olmuş bir ittifakın dağıtılmasının sorumluluğu siyaseten ağır olabilir.

PEKİ, NE OLUYOR?

Siyaset kulislerinde yapılan yorumlar şöyle: “İYİ Parti artık yerel seçimler öncesindeki durumunda değil. Oy oranının yükseldiği, Saray’ın anketlerine dahi yansıyor. Meral Hanım, çabalarının sonucunu görüyor. Böyle olunca da İYİ Parti kurmayları, yerel seçimler öncesindeki gibi geride durmayacakları mesajını veriyor. Yani yapılacak pazarlıkta elini yükseltmeye çalışıyorlar.”

Önümüzdeki seçimlere yönelik CHP ile İYİ Parti arasındaki pazarlıkların daha çetin geçeceği anlaşılıyor. Ancak ittifakın bozulması, iki parti için de oy kayıplarını gündeme getirebilir. Tartışmak kolay ancak, görünen o ki bozmak zor...

Bir de Hayrünnisa Gül’ün İYİ Parti’ye katılacağı iddialarını kimse doğrulamıyor. İYİ Partililer, “O konu 2017’nin konusu. Parti kurulmadan önce Hayrünnisa Gül’ün ismi de genel başkana önerildi bir görüşmede. Orada kaldı, şu an için böyle bir şey yok” değerlendirmesini yapıyor.

YÜZDE 7, NİYE?

Millet İttifakı’ndaki karşılıklı değerlendirmeler, Cumhur İttifakı’nı birazcık keyiflendirmiş ve umutlandırmış. O görünüyor... Millet İttifakı, iktidar blokunun, seçim ittifakını kaldırabileceği beklentisi içinde. Barajın düşürülmesi böyle yorumlanıyor. Cumhur İttifakı’ndan bir genel başkan yardımcısı ise “Herkes barajın düşürülmesini istiyor, bunu önerince ‘MHP’nin oyları düşüyor, onun için yapıyorlar’ deniyor. Hani herkes istiyordu? Bakarsınız belki İYİ Parti seçime tek başına girer, belki DEVA tek başına girer, belki Davutoğlu aynısını yapar” değerlendirmesini yapıyor.

Görünen o ki barajın hangi seviyeye indirileceği konusunda uzun ve ince işçilikle yapılan çalışmanın hedefi Millet İttifakı. Millet İttifakı bileşenlerinin özellikle CHP’ye karşı cesaretlenmesi, pazarlıkların daha da kızışması hedeflenmiş olabilir. Yani iktidarın tek umudu muhalefetin zayıflamasında...

TATLI REKABET

Siyasi hareketliliğin içinde önceki gün başkentte bazı temeller atıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bitirildiğinde kendi adıyla anılabilecek 750 dönümlük “İkinci AOÇ”nin temellerini attı: Bademlik Kent Ormanı. Yıl sonuna kadar temelini atıp açılışını yapacağı 25 projeyi anlattı. Mansur Başkan çıktı sahneye, projelerini yarıştırdı. Onu, Taşdelen coşkuyla alkışladı. Duyduğumuza göre Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, büyük bir tanıtıma hazırlanıyor. Başkentteki tatlı yarış iyilikten yana. Ancak, 3 milyon metrekarelik araziyi betona boğmak için hazırlayanlar, yeşil alan olacağını duyunca çok üzülmüşler, hem de çok...