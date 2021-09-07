MHP'nin ilk seçimde Cumhur İttifakı'ndan ayrılacağı iddia edildi
Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesinin arkasında MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan ayrılma niyetinde olduğu iddia edildi. İddiayı gündeme getiren Koru, "MHP, bunu ilk seçimde yapmak niyetinde." dedi.
Gazeteci Fehmi Koru, kendis sitesinde "Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı da, seçim barajını indirme girişimi de doğru dürüst tartışılamadı…" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Koru yazısında, Önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı sonra da AKP'nin resmen kabul ettiği seçim barajının yüzde 7'ye çekilmesiyle ilgili dikkat çeken iddialar öne sürdü.
Koru, barajın indirilme sebebinin ilk seçimlerde MHP'nin Cumhur İttifakı’ndan ayrılma niyeti olduğunu idda etti.
Fehmi Koru'nun yazısının ilgili bölümleri şöyle:
"‘Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ sonrasında ortaya çıkan zorunluluk yüzünden partiler ittifak arayışına girdi ve iktidar ile muhalefet ayrı ayrı ittifaklar oluşturdular. İttifak içerisinde yer alan partilerden biri yüzde 10 barajını aştı mı diğerlerinin baraj sorunu kalmıyor. MHP ‘Cumhur İttifakı’nda ve büyük ortağı AK Parti yüzde 10’dan fazla oy alabildiği için onun da baraj diye bir derdi kalmıyor.
O halde neden Cumhur İttifakı partileri barajı aşağı çekmek için çaba gösteriyor?
Tartışmaya açtığım yeni soru bu.
Kendi hesabıma cevabımı da verdim: Barajın indirilmesini isteyen parti MHP. Onun kendisine en uygun bulduğu oran yüzde 7. Barajın indirilmesini istemesinin sebebi de ittifaktan ayrılma niyeti. Seçime kendi adı ve sanıyla girmek istiyor MHP… Kamuoyu yoklamalarına yansıyan oy kaybını AK Parti ile ittifak halinde olmasına bağladığı için, MHP, bunu ilk seçimde yapmak niyetinde.
Aslına bakılırsa seçimde baraj uygulaması parlamenter sistemlerde ‘yönetimde istikrarı’ sağlamak amaçlı. Başkanlık sisteminin olduğu ülkelerde yönetimde istikrar farklı biçimde oluşuyor; seçilen başkan, partisi Meclis çoğunluğunu elde edememiş olsa bile, bakanları kendisi seçerek bunu sağlıyor."
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