Kullanan yok, aidat çok

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Pandemi döneminde site ya da apartman sakinleri kullanmadıkları havuz, sosyal tesisler ve spor salonları gibi alanlara binlerce lira ödemek durumunda kaldı.

İstanbul’daki markalı konut projelerinin çoğunda 100 metrekarelik dairelere ödenen aylık aidat 25 liradan başlayıp 2 bin 200 liraya kadar çıkıyor. EVA Gayrimenkul Değerleme’ye göre, 100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarında en yüksek rakam 950 lira ile Şişli’de görülürken, bunu 920 lira ile Beşiktaş, 525 lira ile Kâğıthane takip ediyor. Söz konusu rakamın en düşük olduğu ilçeler ise 125 lira ile Silivri, 190 lira ile Beylikdüzü, 200 lira ile Büyükçekmece olarak sıralanıyor.

İtiraz hakkı yok

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, kat maliklerinin pandemi dönemi için olağanüstü toplantı yapıp, belli aidat kalemlerinin mesela havuz, sosyal tesislerin kullanılamamasından dolayı indirilmesini veya hiç alınmamasını karara bağlayabileceklerini ifade etti. Kiraz, “Böyle bir olağanüstü veya zamanı gelmiş bir olağan genel kurulda aidatların indirilmesi veya hiç ödenmemesi kararı alınmamış ise kat malikleri bu aidatların ödenmesinden muaf olamazlar. İ tiraz etme hakları da bu çerçevede bulunmamakta” dedi.

Sitelerin ya da apartmanların yönetim planının açık şekilde aidatların ne şekilde toplanacağını yazdığına işaret eden Ali Güvenç Kiraz şu değerlendirmeyi yaptı:

*Kat Mülkiyeti Kanunu aksine hüküm olmadıkça aidatlarla ilgili yönetim planı atfını yapmıştır. Buraya bakarak genel ödeme şekli belirlenir. Bunun haricinde de apartman ve sitelerin kanuna göre düzenli olarak toplanmaları gereken kat malikleri genel kurulu vardır. Bu kurul normal apartman ve sitelerde 1 toplu yapılarda da 2 yılda bir toplanır. Gerekli görülen hallerde olağanüstü toplantı da koşullar gerçekleşmek kaydı ile yapılabilir.

*Kat malikleri genel kurulu apartman ve site aidatlarının temel olarak belirlendiği yerdir. Yani seçilen veya dışarıdan görevlendirilmiş yönetimler kat malikleri genel kurulunda alınan kararlara göre belirlenen temel harcamalara göre aidat belirlerler. Bu noktada kat malikleri genel kurulunda alınmış olan bir kararın aksine bir yönetim karar alamaz.

YÜZDE 10-15 İNDİRİM YANSIDI

EVA Gayrimenkul Değerleme Araştırma ve Raporlama Müdürü Şeyma Şehirli, ev almadan önce apartman aidatlarının araştırılması gerektiğine işaret ederek satılık veya kiralık daireler incelenirken aidat ücretinin bütçeye uygun olup olmadığına bakılmasının şart olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını sonrasında spor salonu, sauna, oyun alanları, kafeler ve restoranlar gibi insanların toplu olarak vakit geçirdiği birçok alanın geçici olarak hizmete kapatıldığını ifade eden Şehirli, “Bu tip ortak alanların kapatılmasıyla site aidatlarını oluşturan personel giderleri, sigorta gibi giderler sabit kalsa da ortak alan harcamaları düştü. Beraber kullanılan elektrik, doğalgaz ve su da azaldı. Bu düşüşler bazı konut sahiplerine yüzde 10-15 oranında indirim yansıdı” diye konuştu. İstanbul’da en fazla aidat toplanan ilçelerin Sarıyer, Esenyurt, Beykoz, Kadıköy, Küçükçekmece ve Bağcılar olduğunu kaydeden Şehirli, şu ifadeleri kullandı:

-Sarıyer, Kadıköy, Beykoz gibi yerlerde aidat birim fiyatının yüksek olmasından kaynaklı yüksek miktarlarda aidat toplanıyor. İstanbul’da en düşük aidatı ödeyen ilçe Fatih. Bunun dışında en pahalı aidatı ise sırasıyla Beykoz, Sarıyer, Başakşehir ödüyor.

-Aidatın en düşük olduğu ilçeler 125 lira ile Silivri, 190 lira ile Beylikdüzü, 200 lira ile Büyükçekmece olarak sıralanıyor.



