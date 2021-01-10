Kullanıcılar akın akın #Telegram’a geçiyor
WhatsApp şirketinin kullanıcılarına yönelik “zorunlu güncelleme” kararı sonrası kullanıcılar yeni mesajlaşma uygulamalarına geçmeye başladı. Telegram Türkiye’de en çok indirilen uygulamalar arasına girdi.
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp kullancılarının karşısına çıkan ‘Gizlilik sözleşmesi değişikliği onay ekranı’ birkaç gün boyunca kullanıcılar tarafından tartışıldı. ‘Avrupa Bölgesi’ kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini ve bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketiyle paylaşılmayacağının duyurulmasının ardından Türkiye’deki kullanıcıların tepkisi büyüdü ve alternatif uygulamalarda büyük yükseliş yaşandı.
WHATSAPP’DAN KAÇIŞTA İLK SEÇENEK TELEGRAM OLDU
Önceden WhatsApp’da yaşanan bağlantı sorunlarında da Telegram uygulamasının indirilme oranlarında büyük yükseliş yaşanmıştı ancak WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi değişikliği Telegram’ı ilk defa en popüler mesajlaşma uygulaması haline getirdi. Telegram’ın WhatsApp’a göre daha kapsamlı özelliklerinin bulunması ve açık kaynak kodlu olması ilk tercih olmasını sağladı.
SOSYAL MEDYA KAMPANYALARININ ARDINDAN WHATSAPP KAN KAYBEDİYOR
Sosyal medyada başlatılan #WhatsAppSiliyoruz kampanyası kısa sürede Twitter’da Türkiye gündemine girdi ve birçok kesimden destek görmeye başladı. Sosyal medyada başlatılan kampanyalarla WhatsApp’ın düşüşü de hızlandı. Google Play verilerine göre WhatsApp en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında 4. sıraya kadar geriledi.
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