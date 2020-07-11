Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan UNESCO'ya 'Ayasofya' yanıtı

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 16:33

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılma kararından ardından "Bir anıtın statüsü hakkında Türkiye’nin aldığı kararı üzüntüyle karşıladık" açıklaması yapan UNESCO'ya sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Yavuz , 3 maddelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un Tarihi Alanları"nın bir bileşeni olarak 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen Ayasofya, UNESCO'nun 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesinin yanı sıra ulusal mevzuatımız kapsamında da güçlü bir şekilde korunmaktadır.

UNESCO Sözleşmesinde listeye kayıtlı bir varlığın işlevinin değiştirilmesine engel herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kesinlikle anılan sözleşmenin ihlali değildir. Bu durum Ayasofya’nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir.

Öte yandan, 8. yüzyılda cami olarak inşa edilmiş ve 13. yüzyılda kiliseye dönüştürülmüş olan ve halen ibadete açık aktif bir kilise olarak kullanılmakta olan İspanya Cordoba Camii, 1984 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde varlığını sürdürmektedir."