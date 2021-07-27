Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan eleştiri toplayan tanıtım filmi: ''İstanbul''

27 Temmuz 2021 Salı, 12:24

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türkiye turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının "İstanbul" isimli yeni tanıtım filmi yayımladı.



Bir dakikalık paylaşılan filmde, İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarını anlatan görüntüler yer alıyor.

Paylaşılan tanıtım filminde yer alan görüntülerin gerçeklikle ilişkisi sosyal medyada eleştirildi.

Yapılan eleştiriler arasında, ''Dans eden kadınlar, sokakta bale, renkli gece hayatı, içki masaları...Çok güzelmiş burası hangi ülke acaba?'' gibi ifadeler yer alırken, İstanbul’un muhafazakar yönünün hiç gösterilmemesi ise dikkat çekti.





