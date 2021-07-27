Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan eleştiri toplayan tanıtım filmi: ''İstanbul''
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabında, "İstanbul" adlı tanıtım filmini paylaştı. Paylaşılan tanıtım filmi sosyal medyada tepki topladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türkiye turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının "İstanbul" isimli yeni tanıtım filmi yayımladı.
Bir dakikalık paylaşılan filmde, İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarını anlatan görüntüler yer alıyor.
Paylaşılan tanıtım filminde yer alan görüntülerin gerçeklikle ilişkisi sosyal medyada eleştirildi.
Yapılan eleştiriler arasında, ''Dans eden kadınlar, sokakta bale, renkli gece hayatı, içki masaları...Çok güzelmiş burası hangi ülke acaba?'' gibi ifadeler yer alırken, İstanbul’un muhafazakar yönünün hiç gösterilmemesi ise dikkat çekti.
Video Haberler
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Havai fişek yüzünde patladı: O anlar kamerada
- Otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
- Feci motosiklet kazası kamerada
- TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
- Trafikte skandal görüntüler! O sürücülere ceza yağdı
- Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
- Şile’de yol ortasında yanan araç alev topuna döndü
En Çok Okunan Haberler
- 04.30'da başlayan tarihi ameliyat
- AB'den, Erdoğan'a 'rüşvet' iddiası
- AKP'li Aktay: Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker
- Onur Eker'in yeni görüntüsü ortaya çıktı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- 'Siyaset Bilimi' öğrensin diye İBB'den 155 bin dolar...
- İşte Kavakçı’nın cebine konan paramız
- Adı Soylu ile anılan ismin ortağının İsrail bağlantısı
- Uluslararası anket şirketi paylaştı! MHP barajda
- Ankara’dan Bursa’ya yolculuk için 30 bin TL!