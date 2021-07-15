Kulüp başkanlarından ortak mesaj: En fazla üç puanımız silinir

15 Temmuz 2021 Perşembe, 09:32

4 Büyüklerin kulüp başkanları Burak Elmas, Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Ahmet Nur Çebi HaberTürk'te canlı yayında bir araya geldi.

Kulüplerin ortak sorunlarının ele alındığı buluşmada Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği tarafından TFF'ye gönderilen 'maça çıkmama' ihtarının gerekçelerini anlattı.

Federasyon ile yapılan görüşmelerin kayıt altına alınmasını talep eden Elmas, "Biz ültimatom vermedik, bu sorunları beraber halletmemiz lazım dedik. Bu problemlerle devam edemeyiz. Bugün gelen cevabı anlamak mümkün değil. Birçok yeri yanlış. Yabancı kuralı yap-boza döndü. Her sene yabancı kuralı konuşulur mu? Bunlar hallolması gereken meseleler. Bizim bir oyuncumuzun transferi konusunda başka kulüple davamız var. Mahkemede görülüyor. Federasyon bize Avrupa kupasında oynatacağımız oyuncu için izin vermedi. Bu akşam biz ne diyeceğiz onu bekliyorlar...

Bundan böyle her şeyi şeffaf şekilde konuşacağız. Kapalı kapılar ardından olmayacak artık hiçbir şey. Taleplerimiz belli. Bu taleplerin bu kulüplerin selameti için yerine getirilmesi gerekiyor. Başkanlarımızla yaptığımız görüşmede hepimizin sorunları aynı. Bu şartlar altında devam edemeyeceğimiz konusunda hemfikiriz. Bizim niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Şu anda üzüm yok, bağcı ortada dolaşıyor.

Sayın başkanlarla aynı fikirdeyiz. Bu artık idare edilecek bir sistem değil. Biz Galatasaray olarak zabıtlara geçmediği takdirde Federasyon'la hiçbir toplantı yapmayacağız. Rakamlarımız açık, borcumuz açık. Herkes her şeyi biliyor. Burada dirayetli davranacağız, çünkü bu işin sonu Türk futbolu için iyi değil.

Düzeltmek için teklif yapan kulüpler değil değişmesi için baskı yapan kulüpler olacağız. TFF'den MHK'ya kadar tozlu raflardan o çalışmalar çıkacak ve biz bu sistemi değiştireceğiz başka şansımız yok." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ: EN FAZLA 3 PUANIMIZ SİLİNİR

Maça çıkmama ihtimali hakkında görüşleri sorulan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise şunları söyledi;

"Geçen sezon ilk maçların ilk 1 dakikasında hiçbirimiz oynamadık. İrade koyduk. Kulüpler Birliği bir irade koyar ve kimse karışamaz. En kötü puanlarımızı silerler, o da bir şey fark ettirmez."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da diğer kulüp başkanlarına destek vererek, "Maçlara çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Futbolun futbol olmaktan uzaklaştığı yerde siz maça çıksanız ne olur, çıkmasanız ne olur?" dedi.