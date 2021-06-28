Kulüp başkanlığı için aday çıkmayan Eskişehirspor'da olağanüstü genel kurul 12 Temmuz'a ertelendi
Gelecek sezon Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'da yapılan genel kurulda başkan adayı çıkmadı.
Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını yürüten Ali Çelikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetim kuruluna aday çıkmaması üzerine genel kurulu 15 gün ertelediklerini söyledi.
Divan Kurulu Üyesi Fatih Baturaygil ise kulübün transfer yasağının kaldırılması için çalışma yürüttüklerini belirterek, toplam 87 dosyadan 23 imza kaldığını bunun yanı sıra 4 de FIFA dosyasının bulunduğunu kaydetti.
Video Haberler
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- BMC'de 480 milyonluk satış
- Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' şoku
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Usta oyuncu yaşamını yitirdi
- Otomotivde gözler 1 Temmuz'da
- Peker'den yeni iddialar: Deniz Baykal ve Korkmaz Karaca
- İçişleri Bakanlığı’ndan yeni normalleşme genelgesi
- Peker, Karaca ve Baykal iddialarını sürdürdü
- Baykal'ın kızından Dündar'a yanıt
- SETA’nın çocukları birbirini yedi