Kulüpler Birliği, "hakkını" arıyor

14 Temmuz 2020 Salı, 12:14

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Nihat Özdemir Federasyonu ile yine karşı karşıya kaldı.

Yabancı oyuncu kuralında yapılan değişikliğin kendilerinin onayı olmaksızın hataya geçirilmesinin ardından TFF'nin, yayıncı kuruluş beIN Sports'un indirimli yeni anlaşmaya sıcak bakması Mehmet Sepil Başkanlığındaki Kulüpler Birliği Vakfı tarafından olumlu karşılanmadı. Kulüpler, yayıncı kuruluşun "sabit kur+ yıllık 250 milyon dolardan 2 yıllık anlaşma" önerisine şiddetle karşı çıkıyor.

Kulüpler Birliği'ne yakın kaynaklar, 250 milyon dolarlık anlaşmanın gerekirse karşılıklı fesih ile sonuçlanacağına da dikkat çektiler. Ayrıca vakıf yönetimi, çok cüzi rakamlarda olan şans oyunları payının da artması için hem TFF'ye, hem de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na talepte bulundular. Sayıştay raporlarına göre futbolun körüklediği bahis türü şans oyunlarının net karı ile kulüplere ödenen isim hakkı arasında inanılmaz bir dengesizlik söz konusu. Maçları sürekli tahtada olan kulüplere yıllık en fazla 2-3 milyon dolar ödendiği halde İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde bu tutarlar 20 ile 40 milyon Avro arasında.

PASSOLİG NE İŞE YARIYOR?

Kulüplerin bir talebi de elektronik bilet passoligin yeniden düzenlenmesi. Passolig nedeniyle seyirci sayısında yaşanan azalmaya bu yıl pandemi sürecinin de katılacak olması, "Elektronik bilet kalksın, isteyen bilet alıp maça gelsin" görüşüne ağırlık kazandırdı. Ayrıca kulüplerin TFF'ye sunacağı raporda passoligin tribün olaylarını azalttığı yolundaki iddia da çürütülüyor. Çünkü elektronik bile öncesi ve sonrası olaylar arasında çok bir farklılık gözükmüyor.