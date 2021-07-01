Kulüpler Birliği'nden kripto para hamlesi

Kulüpler Birliği Vakfı, kripto para sektöründeki fırsatlardan yararlanmak için kolları sıvadı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2021 Perşembe, 15:05
Kulüpler Birliği'nden kripto para hamlesi
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Kulüpler Birliği, Socios.com ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk futbolunun bir yandan teknoloji ve inovasyon dünyasının yeni trendlerine uyum sağlaması, diğer yandan da finansal anlamda sürdürülebilir değer oluşturması adına çalışmalar yapılacak.

Kulüpler Birliği, "Taraftar Etkileşim Partneri" olarak konumlanacak Socios ile spor kulüpleri başta olmak üzere futbol ekosistemi içerisinde yer alan bütün aktörler için önümüzdeki günlerde eğitimler ve seminerler organize edecek.



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