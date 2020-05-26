'Kumarhaneler kralı' Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
Asya'nın en zengin adamlarından biri olan Hong Konglu 'kumarhaneler kralı' Stanley Ho, 98 yaşında hayatını kaybetti.
Makao'yu dünyanın en büyük kumarhanelerine ev sahipliği yapan bir şehre dönüştürmesi ile tanınan ünlü iş insanı Stanley Ho, 98 yaşında hayatını kaybetti.
1960’lı yıllarda Makao’da ilk kumarhanelerini açan Ho, 1980’li yıllarda Portekiz’de ve 2000’li yıllarda Kuzey Kore’de de atılım yaptı. Makao’da 20’den fazla kumarhaneyi işleten SJM şirketinin kurucusu olan Ho, ‘kumarhaneler kralı’ olarak anılıyordu.
SJM’nin halihazırdaki piyasa değerinin ise 6 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.
SJM Holdings'in de sahibi olan Ho, 2010 yılında Forbes'un listesinde dünyanın en zengin 500 insanı arasında yer almıştı.
Video Haberler
- Dünya rekoru kıran Acun Ilıcalı'dan açıklama
- Caddebostan sahilinde yeni dönem!
- CNN Türk'te tepki çeken görüntüler
- Polis şiddeti bitmiyor: Bu kez de Zeytinburnu'nda...
- Sivas'ta su kanalında şaşkına çeviren görüntüler
- Önce hamile kadını tekmeledi sonra polise saldırdı
- Hava alalım dediler, 12 bin 600 lira ceza yediler
- Yolcu uçağında yumruk yumruğa 'sosyal mesafe' kavgası
- Cumhurbaşkanlığı'nda çalışıyorum, küçük bir ceza yazın
- İmamoğlu'nu çileden çıkaran olay!