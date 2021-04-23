Küme düşen Schalke'de futbolcular kalan maçlara çıkmayabilir

Alman devlerinden Schalke'nin küme düşmesi kesinleşti. Schalkeli futbolcular kalan maçlara çıkmayabilir.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2021 Cuma, 15:07
Küme düşen Schalke'de futbolcular kalan maçlara çıkmayabilir
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