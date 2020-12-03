Kumpas davaların sembolü “Bilal Amca” yaşamını yitirdi
Kumpas davalar sürecindeki Sessiz Çığlık eylemlerinin sembol ismi Bilal Balta, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
FETÖ kumpası davaları sürecinde yapılan Sessiz Çığlık eylemlerinin sembol ismi Bilal Balta, İstanbul Kartal’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması geçiren Balta, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kumpas davasında hapis yatan subayların ve subayların yanında olan vatanseverlerin “Bilal Amcası” Bilal Balta, ilerleyen yaşına rağmen neredeyse bütün Sessiz Çığlık eylemlerine katılmış ve taraflı tarafsız herkesin sevgisini, saygısını kazanmıştı.
Vefat haberiyle birlikte, başta kumpas davalarda hapis yatan subaylar olmak üzere birçok vatansever, sosyal medyadan paylaştıkları başsağlığı mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdiler.
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