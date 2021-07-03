Kumpas Şehidi Amiral Cem Aziz Çakmak Yarın Anılacak

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:06

Balyoz kumpası ile tutsak edilen ve cezaevinde kansere yakalanan kumpas şehidi Emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, yaşama veda edişinin 6. yılında ailesi ve dostları tarafından düzenlenen törenle anılacak.



‘Donanma’nın Kutup Yıldızı’ olarak anılan Çakmak için anma, yarın Karacaahmet Mezarlığı 32. Ada / J-208 Parseli’ndeki gömütü başında saat 11.00’de yapılacak.



Törene Kumpas-Der ve TESUD üyelerinin de katılımı bekleniyor.







CEM AZİZ ÇAKMAK KİMDİR?

Balyoz Kumpası ile tutsak edilen Çakmak, subaylık yaşamı boyunca Türk Donanması’nın “tam bağımsız ve üretken” politika ile uluslararası sularda da etkin olmasını sağlayan Blackseafor gibi çok sayıda stratejik planın fikir babalarından olmuştu. Meslek yaşamında Deniz Kuvvetleri’nde ‘Donanma’nın Kutup Yıldızı’ olarak anılan Çakmak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Eğitim Daire Başkanı görevini yürüttüğü dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik başlatılan FETÖ operasyonlarındaki ilk hedeflerden biri olmuştu.



Balyoz kumpasıyla önce Hasdal Cezaevinde tutulan ve yasadışı biçimde emekli edilmesi sonrası Silivri’ye nakledilen Çakmak, cezaevinde akciğer kanserine yakalanmıştı.Hastalığının ilerlemiş evresinde ancak tahliye edilen Cem Aziz Çakmak, kansere uzun süre dirense de 3 Temmuz 2015’te yaşama veda etmişti.



Amiral Çakmak, kanser tedavisi gördüğü sırada sosyal medya hesabından yaptığı “Ey Ahmet Altan GATA’daki hasta yatağımdan sana meydan okuyorum!” açıklamasıyla dikkat çekmişti.