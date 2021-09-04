Kumpas şehidi Cem Aziz Çakmak'ın annesi Fatma Uçay Çakmak hayatını kaybetti
Balyoz kumpasıyla atıldığı hapiste kansere yakalanarak yaşamını yitiren Amiral Cem Aziz Çakmak'ın annesi Fatma Uçay Çakmak hayatını kaybetti.
Kumpas davalarla hedef olan ve hapiste yakalandığı kanser sonucu yaşamını yitiren Amiral Cem Aziz Çakmak'ın annesi Fatma Uçay Çakmak, kalp yetmezliği sebebiyle 82 yaşında hayatını kaybetti.
Kumpas davalar sürecinde Vardiya Bizde Platformu tarafından düzenlenen "Sessiz Çığlık" eylemlerine sık sık destek veren Uçay Çakmak, uzun süredir tedavi görüyordu.
Çakmak, Şehitlik Camiinde düzenlenen cenaze töreninin ardından vasiyeti gereği Çamlıca Mezarlığında, geçen sene hayatını kaybeden eşi Mustafa Çakmak'ın yanına defnedildi.
Defin töreni sırasında Çakmak ailesi ve yakınları hazır bulundu.
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