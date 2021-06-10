Kumpas şehidinin kızı Hindistan'da ses getirdi

10 Haziran 2021 Perşembe, 17:30

Yabancı parçaların Türkçe versiyonları ile adından söz ettiren, kumpas davalar sürecinde hayatını kaybeden Albay Mehmet Haşimoğlu’nun kızı Tuğçe Haşimoğlu, yeni parçasıyla Hint müzikseverlerin büyük ilgisini çekti.



Ünlü Hint şarkıcı Tony Kakkar’ın Dhemee Dhemee parçasının Türkçe versiyonu seslendiren Haşimoğlu yoğun ilgi görürken, Hint müzikseverler Haşimoğlu ve Kakkar’a düet yapmaları çağrısında bulundu.



Gördüğü ilgi sonrası mutluluğunu gizleyemeyen Tuğçe Haşimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün kızının Hindistan basınında haberi çıktı babacım. Biraz yavaş ilerliyoruz ama senin istediğin gibi kimsenin karşısında eğilip bükülmeden, kimseye minnet etmeden kendi kanatlarımla uçuyorum babacım. Görüyor musun? Seninle gurur duyduğum gibi sen de benimle gurur duyuyor musun?” diyerek babası Mehmet Haşimoğlu’na atıfta bulundu.





Kumpas şehidi Albay Mehmet Haşimoğlu, Kızı Tuğçe, oğlu Tuğberk ve eşi Makbule Haşimoğlu ile birlikte.



MEHMET HAŞİMOĞLU KİMDİR?



1960 Beyşehir doğumlu Mehmet Haşimoğlu, 1993-1995 yılları arasında henüz yüzbaşıyken tespit ettiği FETÖ’cülerin TSK’den ihraç edilmesinde önemli rol oynadı. 1996-2001 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Harekat Daire Başkanlığında görev aldı. 2008 yılında Ege Ordu Denetleme Değerlendirme Başkanlığında göreve başlayan Haşimoğlu, kumpas davalarda hedefe konan subaylardan oldu. Kendisinden önce hedef olan subayların tutuklanmasına olan üzüntüsünü gizlemeyen ve “keşke beni de içeri alsalar, gurur duyarım” diyen Haşimoğlu'na, kısa süre içinde GATAkulis gibi FETÖ iftira sitelerinde saldırılar başladı.







Bu sitelerde “Ahlaki zaafiyetler içerisinde” iftirasıyla fişlenen ve sözde TSK’den atılacak subaylar listesinde adı bulunan Albay Haşimoğlu’nun, 28 Şubat davası kapsamında 25 Nisan 2012’de FETÖ’cü savcı Mustafa Bilgili’nin emriyle askeri lojmandaki evi arandı. Bu işlem yaklaşık 9 saat sürdü. Akşamında Tutuklanan Albay Mehmet Haşimoğlu, Mamak Cezavine gönderildi.



“BENİ BURADAN SAĞ ÇIKARMAYACAKLAR”



Bir hafta sonra safrataşı sorunu yaşayan Haşimoğlu ameliyata alındı ancak ameliyattan 3 gün sonra tekrar cezaevine yollandı. Yaklaşık iki ay sonra, ameliyat yerinin iltihap kapsamından ötürü tekrar hastaneye kaldırıldı. Ameliyat sırasında yapılan bir hatayla durumu kötüleşti ve yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımada kendisini görmek isteyen ailesine, her türlü zorluk çıkarıldı.



Bin bir zorlukla gerçekleşen görüşmelerin birisinde “Beni buradan sağ çıkarmayacaklar” diyen Haşimoğlu, tahliye edildikten iki gün sonra 52 yaşında hayatını kaybetti. Son sözü ise, “Arkadaşlarım içerideyken tahliye olmaktan utanıyorum” oldu.