Kuraklığa karşı geri kazanım hamlesi: Atık su tarımda kullanılacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün, atık su arıtma tesislerinden çıkan suyu tarımda değerlendirmek üzere başlattığı yatırımların ilki Bayındır Hasköy’de hayata geçiriliyor. Bayındır Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi Geri Kazanım Ünitesi ile arıtılmış sular, sulama kooperatifi aracılığıyla çiftçilere verilecek. Toplam 9 tesiste kurulacak üniteler sayesinde yılda yaklaşık 36 milyon metreküp suyun geri kazanılması hedefleniyor.
Atıksu arıtma tesislerinden çıkan suyu tarımda, uygun sanayi dallarında ve kentsel yeşil alanların sulanmasında kullanmak amacıyla atık su geri kazanım sistemleri kurma çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, 9 atıksu arıtma tesisinde kurulması planlanan geri kazanım üniteleri ile yıllık 36 milyon metreküp atık suyun yeniden değerlendirilmesini sağlayacak.
İZSU Genel Müdürlüğü, bu kapsamdaki yatırımlarından ilkini tarımsal üretimin önem kazandığı Bayındır'da sürdürüyor. Hasköy Mahallesi'nde bulunan Atıksu Arıtma Tesisi’nde geri kazanım ünitesi kurma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, tesiste arıtılan sular tarımda kullanılabilecek bir nitelik kazanacak. Geri kazanılmış sular tarımda kullanılmak üzere sulama kooperatifi aracılığıyla çiftçilere verilecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Küçük Menderes havzasındaki temasları sırasında tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulunmuş, proje hakkında İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan’dan bilgi almıştı.
A SINIFI SU ELDE EDİCLECEK
İZSU Hasköy Atık Su Arıtma Tesisi Sorumlusu Çevre Mühendisi Şermin Gür, tesiste biyolojik ve fiziksel arıtma yapıldığını belirterek, “Geri kazanım tesisi ile çıkan suyumuzu çevredeki tarım arazilerine geri kazandırmayı planlıyoruz. A sınıfı su kalitesinde bir tarımsal amaçlı su kullanımı söz konusu olacak” diye konuştu.
İZSU Genel Müdürlüğü Menemen, Menderes Havza, Ödemiş, Bergama, Bayındır, Tire, Menemen Türkelli, Foça Gerenköy atık su arıtma tesislerinde de tarım kesimine hizmet verecek şekilde geri kazanım üniteleri kuracak.
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