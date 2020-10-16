Kuran kursunda 40 öğrenci korona

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan Kuran kursunda 40 öğrencinin koronavirüsüne yakalanması TBMM'nin gündemine taşındı.

Ali Ayaroğlu
16 Ekim 2020 Cuma, 05:30
Kuran kursunda 40 öğrenci korona
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CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bulunan Kuran kursunda eğitim gören 40 öğrencinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını TBMM gündemine taşıdı.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde okullarda eğitime ara verilmişken, yüz yüze eğitim daha yeni kademeli olarak başlamışken Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki yatılı Kuran kursunun neden açık olduğunu sordu. Ünal Demirtaş, Oktay’dan “Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bulunan yatılı Kuran kursu, Diyanet İşleri’ne bağlı bir kurs mudur? Hangi yaş aralığındaki öğrenciler eğitim görmektedir” sorularına yanıt istedi.


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