Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz faydalanılabilecek.
Kurban Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5. yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.
Video Haberler
- Korkunç olay! Para çekerken ölümden döndü
- Gökyüzünde görünen esrarengiz ışıklar kameraya yansıdı
- HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Bilgen yanıt verdi
- Tur teknesi alev alev böyle yandı
- Keresteciler sitesinde korkutan yangın
- Tuz Gölü'nde flamingo yavrularının öldüğünü görüntüledi
- Aşırı sürat felaket getirdi
- 'Drift' yapan magandalar böyle görüntülendi
- Mısır’da akaryakıt tankeri alev alev yandı
- Düğünde kavga çıktı, jandarma uyarı ateşiyle sonlandırdı
En Çok Okunan Haberler
- 'Yaz okulu' için karar verildi
- Peaky Blinders oyuncusu evinde ölü bulundu
- Peker'in iddiaları olayın perde arkasını ortaya çıkardı
- Sedat Peker yine Süleyman Soylu'yu hedef aldı
- Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır?
- Akbank'tan 'teşekkür' hediyesi
- Taliban tehdidin dozunu artırıyor!
- Kuran kursunda dayak rezaleti
- Şahan Gökbakar'ın villası için karar verildi
- Koca açıkladı: 'Delta'da korkutan artış