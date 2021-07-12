Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Erdoğan açıkladı
Kurban Bayramı tatili kaç gün oalcak? AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kurban bayramının kaç gün olacağını açıkladı.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasının ardından, "Kurban Bayramı kaç gün olacak?" sorusu yurttaşların merak konusu oldu. Erdoğan yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil olacağını açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar" dedi.
Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi?
Yurttaşların merak ettiği bir diğer konu ise, "Köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz mi?" sorusu oldu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Köprü ve otoyolların Bayramda köprülerden ücretsiz geçiş, cuma günü gece yarısı başlayacak. Araçlarıyla Niğde-Ankara otoyolunu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve TIR’larıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek." dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
- Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız.
- Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz.
- Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız.
- 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla, dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız.
- Artık meslek liselerini ve meslek yüksek okullarını sanayi bölgeleri içinde açarak okul eğitimiyle işbaşı eğitimini birleştiriyoruz.
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