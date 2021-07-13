Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin 2.000 TL olması teklifi, AKP oylarıyla reddedildi
CHP'nin, emeklilerin kurban bayramı ikramiyelerinin 2 bin TL olması için verdiği önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP tarafından reddedildi.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP milletvekillerinin; emeklilerin Kurban Bayramı'nda alacağı 1.100 TL ikramiyenin 2.000 TL'ye çıkarılması yönündeki önergesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP tarafından reddedildiğini duyurdu.
Özkan, kişisel Twitter hesabında "Emeklilerin kurban ikramiyeleri 2 bin TL olsun dedik, AKP reddetti" paylaşımında bulundu.
Özkan paylaşımında CHP'nin önerge metninin görseline de yer verdi.
Emeklilerin kurban ikramiyeleri 2 bin TL olsun dedik. AKP reddetti. pic.twitter.com/4Rdp2OYeF7— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) July 13, 2021
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