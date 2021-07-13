Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin 2.000 TL olması teklifi, AKP oylarıyla reddedildi

CHP'nin, emeklilerin kurban bayramı ikramiyelerinin 2 bin TL olması için verdiği önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP tarafından reddedildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 23:30
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin 2.000 TL olması teklifi, AKP oylarıyla reddedildi
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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP milletvekillerinin; emeklilerin Kurban Bayramı'nda alacağı 1.100 TL ikramiyenin 2.000 TL'ye çıkarılması yönündeki önergesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP tarafından reddedildiğini duyurdu.

Özkan, kişisel Twitter hesabında "Emeklilerin kurban ikramiyeleri 2 bin TL olsun dedik, AKP reddetti" paylaşımında bulundu.

Özkan paylaşımında CHP'nin önerge metninin görseline de yer verdi. 


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