Kurban keserek cami açılışı yaptılar
Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerin ibadete açılması ile birlikte kurban keserek cami açılışı yaptılar.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde camilerin ibadete açılması dolayısıyla, ilçe Müftüsü ve Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın katıldığı açılışta kurbanlar kesildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''Camilerimizden ayrı kalışımız ve yeniden buluşmuş olmamızın şükrünü eda etmek için 1003 müftülüğümüz 1003 şükür kurbanı kesecek'' demişti.
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