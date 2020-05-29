Kurban keserek cami açılışı yaptılar

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerin ibadete açılması ile birlikte kurban keserek cami açılışı yaptılar.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2020 Cuma, 21:40

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde camilerin ibadete açılması dolayısıyla, ilçe Müftüsü ve Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın katıldığı açılışta kurbanlar kesildi. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''Camilerimizden ayrı kalışımız ve yeniden buluşmuş olmamızın şükrünü eda etmek için 1003 müftülüğümüz 1003 şükür kurbanı kesecek'' demişti.


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