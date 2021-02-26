Kurban'ın ilk stüdyo albümü dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu

26 Şubat 2021 Cuma, 16:11

Grubun Instagram profilinden yapılan açıklamada, albümün hidden track'lerle (gizli parçalar) birlikte 15 parçadan oluştuğu belirtildi. Hidden track'ler bir nevi bonus parçalar olarak biliniyor. Albümlerde yer alan bu gizli parçaları dinleyebilmek için, albüm bittikten sonra başa dönmeden önce bir süre beklemek gerekiyordu.

Yayımlanan üç video klibinin yanı sıra, albümde yer alan diğer tüm parçalara, stüdyo ve konser görüntülerinden oluşan videolar hazırlandı. Bugün itibariyle YouTube’da yayında olan bu videolar, o dönemin popüler depolama diski olan Logo floppy Diskten aktarılarak mp4 dosyasına çevrildi ve hazırlandı.

Kurban 1995 yılında Outside adı ile kuruldu. 1997 yılında ise grubun ismini Kurban olarak değiştirdiler. Aynı yıl Roxy Müzik Yarışması'na katılarak 3. oldular. 1999 yılının ocak ayında ilk albümleri olan "Kurban"ı piyasaya sürdüler. 1999 yılında Metallica'nın Ali Sami Yen Stadyumu'nda verdikleri konserde alt grup olarak sahneye çıktılar.

2004'te "Sert" ve 2005'te "İnsanlar" albümlerini dinleyiciyle buluşturan grup haziran 2005 tarihinde dağıldığını açıkladı. 31 Aralık 2006 tarihinde tekrar bir araya geldiklerini duyuran grup "Sahip" isimli 4. albümünü 23 Mart 2010'da yayımladı. Bu albüm grubun tekrar bir araya geldikten sonra çıkardığı ilk albüm oldu. 2015 yılında kadar yeni teklilerini dinleyiciyle buluşturmaya devam eden grup, Solist Deniz Yılmaz'ın müziği bırakması isteği üzerine Kasım 2017 yılında ikinci kez dağıldı.