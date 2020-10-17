Küresel ısınma, okyanusların en derin kısımlarına bile ulaşmaya başlıyor

17 Ekim 2020 Cumartesi, 10:10

Arjantin Havzası’ndan 2009 ila 2019 yılları arasında alınan on yıllık sıcaklık kayıtlarını çözümleyen araştırmacılar, dört bölgenin tamamının derinliğe bağlı olarak 0,02 ila 0,04 derece Celsius arasında ısındığını buldu.

Dalgaların 4.757 metre altına konumlandırılan kayıt cihazlarından bir tanesi, bir yıl boyunca şaşırtıcı miktarda değişim gerçekleştiğini kaydetti.

NOAA için çalışan okyanus bilimci Chris Meinen araştırma bulgularını şöyle açıkladı:

"Geçtiğimiz yıllarda herkes, okyanusun derinliklerinin durgun olduğunu varsayıyordu. Hiç hareket yoktu. Hiç değişim yoktu. Fakat ne zaman bakmaya gitsek, okyanusun düşündüğümüzden daha karmaşık olduğunu keşfediyoruz."

Bu gizemin bir kısmı konumla ilgili. Okyanus derinliklerinde gerçek dünya verileri elde etmek, özellikle uzun vadeli veriler açısından oldukça zor.

Fakat bazı ölçümlere ve iklim modellerine dayalı son ölçümlerde; okyanus deveran edip su tabakaları yer değiştirdikçe, derin okyanusun bazı kısımlarının ısındığı tahmin edildi.

Nispeten iyi havalanan Güney Okyanusu’nun, bu değişimleri Kuzey Okyanusu’na göre çok daha hızlı yaşadığı bulundu.

Şimdiyse Uruguay açıklarında yer alan Arjantin Havzası’ndan gelen veriler, ısınmanın kesin ve hızlı bir şekilde güneyin derinliklerine doğru ilerlediğini öne sürüyor.

Kaynak: popsci.com.tr