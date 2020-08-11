Kurosawa’nın Raşomon’u
Birçok yönetmene ilham kaynağı olmasına, birçok sinema otoritesi tarafından tüm zamanların en iyi yönetmenlerinden biri olarak görülmesine, dünya çapında bir ikon statüsüne erişmiş olmasına karşın Akira Kurosawa’nın hayat hikâyesi hâlâ bilinmezliğini korur. Bu açıdan bir tür Raşomon etkisiyle hayatın sanatı taklit ettiği söylenebilir. Paul Anderer’in, Kurosawa’nın Raşomon’u önce genç bir sosyalist ve bir ressam olarak usta yönetmen Akira Kurosawa’nın portresini, şiddetli çatışmalar yaşayan, sıra dışı bir duyarlığa sahip ağabeyi Heigo’nun hayatındaki rolünü, son olarak da köklü kültürel değişimlerin yaşandığı yirminci yüzyıl Japonya’sının yükseliş ve çöküş öyküsünü anlatıyor…
“Bir
sanatçıyı işaret etmek için ‘dev’ tabiri çok sık kullanılır oldu. Ancak istisnai
olarak Akira Kurosawa’nın durumunda bu tabir kesinlikle yerine oturuyor.”
Martin
Scorsese
Dünya çapında bir ikon
statüsüne erişmiş olmasına karşın Akira Kurosawa’nın hayat hikâyesi hâlâ
bilinmezliğini korur. Bu açıdan bir tür Raşomon etkisiyle hayatın sanatı taklit
ettiği söylenebilir.
Bu kitap önce genç bir
sosyalist ve bir ressam olarak Kurosawa portresini, ardından şiddetli
çatışmalar yaşayan, sıra dışı bir duyarlığa sahip ağabeyi Heigo’nun hayatındaki
rolünü, son olarak da köklü kültürel değişimlerin yaşandığı yirminci yüzyıl
Japonya’sının yükseliş ve çöküş öyküsünü anlatıyor…
Zira Kurosawa’nın ikonik
filmi Raşomon, dünya sinemasında bir dönüm noktasını imlemekle birlikte,
çarpıcı bir aile dramını ve döneme has kültürel ve sosyal çatışmaları da
yansıtmaktadır.
Kurosawa’nın gerçek yüzünü
keşfetmek için Paul Anderer savaş sonrası yıkıntılar içindeki bir ülkeyi ve bir
ailenin yaşadığı trajediyi gözler önüne seriyor.
Bu yolla trajik ölümünden önce
renkli ve isyankâr bir hayat süren ve sessiz film endüstrisinin yıldızlarından
biri olan Kurosawa’nın ağabeyi Heigo’nun izini sürüyor.
Böylece Kurosawa’nın gelişim
dönemini gözler önüne seren Anderer, büyük yönetmenin etrafındaki sis perdesini
aralıyor.
Kurosawa’nın Raşomon’u, sinema
sanatının başyapıtına, onun büyük yönetmenine ve etrafındaki ilgi çekici ve
renkli dünyaya yepyeni bir bakış açısı getiriyor.
PAUL ANDERER:
Michigan, Chicago ve Yale üniversitelerinde eğitim gördü. 1980 yılında öğretim
üyesi olarak katıldığı Columbia Üniversitesi’nde bugün Mack Beşeri Bilimler
profesörü olarak Japon edebiyatı ve sineması üzerine dersler vermeye devam ediyor.
Tokyo ve şehir kültürü hakkında da yazılar yazan Anderer halen New York’ta yaşıyor.
İMPARATOR!
İmparator lakaplı yönetmen,
yapımcı, senarist Akira Kurosawa; sinema dünyasında birçok tekniği ilk kez
kullanarak öncü olmuş, filmlerinde birden fazla kamera kullanmış, Seven
Samurai, Ran, Dreams, Rashomon, Yojimbo ve Dersu Uzala gibi başyapıtlara
imza atmıştır.
Amerikan film endüstrisince senaryoları
ve filmleri en çok taklit eden yönetmen olan Kurosawa; iki büyük dünya savaşını
görmüş, atom bombası felaketini yaşamış, gittikçe kararan bir dünyada, kendine
bile yabancılaşan insan için duyarlılıkların ölmeyeceğine inanmış ve
filmlerinde bu umudun ışığını yükseltmiştir.
Akira Kurosawa, 23 Mart 1910‘da Isamu ve Shima
Kurosawa‘nın sekiz çocuğundan biri olarak Tokyo, Japonya‘da dünyaya
geldi. 3 erkek, 4 kız kardeşi olan Kurosawa’nın babası askeri okulda müdürdü ve
samuray savaşları üzerine araştırmalar yapıyordu.
Öğrenciyken çizim konusundaki
yetenekleri yüzünden yüreklendirilen Kurosawa, bu yeteneğinden ötürü ileride
her filminin senaryo aşamasında “story-board”unu çizecekti.
Kurosawa, 1923‘teki Büyük
Kanto depreminden oldukça etkilenmişti. Ülkesi Japonya’nın katı toplumsal
yapısı ve otoriter kuralları, Kurosawa’nın ailesine de yansımıştı ve
Akira, Samuray kültüründen gelen babasının baskıcı tutumuna uyum
göstermekte zorluk çekmişti.
Kurosawa’nın kardeşi Heigo
Kurosawa, Japonca’da benşi olarak adlandırılan ve sessiz filmlerde
anlatıcılık yapan kişi anlamına gelen işle uğraşıyordu. Heigo’nun önerileri
doğrultusunda birçok sinema klasiğini izleme fırsatı bulan Kurosawa resimle de
yakından ilgileniyordu.
Ağabeyi Heigo’nun intiharı, bu
olaydan birkaç ay sonra da en büyük erkek kardeşini kaybetmesi Kurosawa’yı
erken yaşlarda büyük travmalarla tanıştırmıştı.
Kurosawa’nın kelimelerle de
güçlü bir ilişkisi vardı ve radikal bir üslupla yazdığı yazılar birkaç dergide
yayınlandı. Kendisini o dönem komünist olarak tanımlamıyordu ama daha sonra
yapacağı açıklamalarda bunu dile getirecekti.
Sinemaya olan tutkusu
nedeniyle 1936‘da film endüstrisine adım atan Akira Kurosawa, Japonya’nın
önde gelen stüdyolarından PLC‘de yardımcı yönetmenlik yapıyordu. Kajiro
Yamamoto’nun yanında yetişen Kurosawa, yönetmenle 1941‘de Uma adlı
filme imza attı.
Bir sonraki yıl Tsubasa
no gaika ve Seishun no kiryu filmlerinde de yardımcı yönetmen
olarak çalışan Kurosawa, ilk uzun metrajlı filmi Sugata Sanshiro için 1943‘te
kamera arkasına geçti. Bu film sansüre uğradı.
Japon hükümetinin kontrolünde
çektiği filmlerde milliyetçi temalara rastlanıyordu. Örneğin, The Most
Beautiful isimli filmi propaganda niteliği taşıyordu ve askeri bir fabrikada
çalışan kadınlarla ilgiliydi.
Judo Saga 2 anti-Amerikan
eğilimler taşıyordu ve yönetmenin ilk post modern savaş filmi olan No
Regrets for Our Youth‘ta eski Japon rejimini eleştiriyordu.
RASHOMON… EVRENSEL BİR KÜLT!
Çağdaş Japonya ile ilgili
olarak Drunken Angel ve Stray Dog gibi filmleri yöneten
rejisör, adının tüm dünyada duyulmasını sağlayacak olan ve ona Venedik
Film Festivali‘nde Altın Aslan ödülü kazandıran Rashomon’u 1950’de çekti.
Rashomon, 1952‘de Oscar
adayı olduğunda batılı seyircinin dikkati Japon sinemasına çekilmişti ve bu
ciddi bir başarıydı.
Bir haydutun ormanda bir
samurayı öldürüp karısına tecavüz etmesi sonrası, haydutun, samurayın, tecavüze
uğrayan kadının ve tüm bunları izleyen oduncunun olayı farklı açılardan
anlattıkları film, gerçeğin göreceli bir kavram olması temasını işliyordu.
Kurosawa’nın filmde kullandığı
yeni çekim ve anlatım teknikleri yönetmenin gücünün anlaşılmasını sağladı.
1945‘de Yôko Yaguchi‘yle hayatını
birleştiren yönetmenin Hisao Kurosawa ve Kazuko Kurosawa isimlerinde
iki çocuğu oldu.
ÖLÜMSÜZ SEVEN SAMURAI!
Kurosawa Dostoyevsky‘nin Budala adlı
romanını beyaz perdeye uyarladığı Hakuchi‘den sonra İkiru (1952)
ve 1954‘te ona yeniden Oscar adaylığı getiren filmi Shichinin no
samurai‘i (Seven Samurai) çekti.
Japon sinema tarihinin en
önemli filmlerinden biri olarak kabul edilen yapımda Kurosawa, eşkiyaların
saldırısı altındaki bir köyü korumakla görevli yedi samurayın hikayesini
anlatıyordu.
Filmden sonra yönetmen John
Sturges; Yul Brynner, Eli Wallach ve Charles Bronson‘lı oyuncu
kadrosuyla dikkat çeken ve Kurosawa’nın senaryosuna birçok açıdan çok
benzeyen The Magnificent Seven‘ı çekti.
William Shakespeare‘in “Macbeth”
adlı eserinden sinemaya uyarladığı Kumonosu Jô (1957), Gorki uyarlaması Donzoko (1957)
ve daha sonra Star Wars filmine esin kaynağı olacak Kakuşi Toride No San
Akunin‘i (1958) çeken yönetmen, yine Hollywood‘a olağanüstü bir fikir
veren (Bir Avuç Dolar İçin) Yojimbo için 1961‘de kamera
arkasındaydı.
OSCAR ÖDÜLLÜ BAŞYAPITI DERSU
UZALA
Tora Tora Tora adlı
filmiyle 60’ların sonunda Hollywood’a giden Kurosawa, yapım tamamlanmadan
ülkesine döndü ve Rus bir subayla Moğol bir avcı arasında geçen bir dostluk
öyküsünü anlattığı Dersu Uzala‘yı çekti. Film Kurosawa’ya 1976’da En İyi
Yabancı Film dalında Oscar kazandırdı.
1980 yılında filmleri Francis
Ford Coppola ve George Lucas tarafından büyük bir hayranlıkla
izlenen Kurosawa iki yönetmenin yardımlarıyla epik bir samuray filmi olan Kagemusha‘yı
(1980) yönetti ve bu filmiyle Cannes Film Festivali’nde büyük ödülün sahibi oldu.
Filmografisinde büyük önemi
olan Ran (1985), Dreams (1990) ve Madadayo (1993)
filmlerini çektikten sonra Kurosawa’nın başarılarla dolu hayatı 6 Eylül 1998‘de
Tokyo’da sona erdi.
Birçok yönetmene ilham kaynağı
olmuş olan Kurosawa, birçok sinema otoritesi tarafından tüm zamanların en iyi
yönetmenlerinden biri olarak görülmüştür.
Kurosawa’nın Raşomon’u / Paul Anderer / Çeviren: Selçuk Işık / Can Yayınları / 312 s.
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