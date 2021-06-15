Kurt Cobain'in kendisini resmettiği çizim 281 bin dolara alıcı buldu
Daha önce 6 saç teli, akustik gitarı ve giydiği hırka satılan ünlü müzisyen Kurt Cobain'in bu kez de, kendisini resmettiği çizimi satılsdı. Çizim, 281 bin dolara alıcı buldu.
Nirvana grubunun solisti, efsanevi müzisyen Kurt Cobain'in kendisini resmettiği çizim açık artırmaya çıkarılmasının ardından 281 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 400 bin TL) satıldı.
Independent Türkçe'de yer alan The New York Post'un haberine göre bahsi geçen çizimi Cobain, Singapur'daki TNT Music Centre müzik stüdyosunda çizdi. Cobain, çizimi grubun Nevermind albümü için 1992’de gerçekleştirdiği dünya turnesi sırasında yapmıştı.
"Kurdt Kobain Rock Star" isimli çizimin üstünde "Nasıl çalacağımı bilmiyorum ve umurumda değil!" ifadeleri yer alıyor. Julien's Auctions tarafından açık artırmaya çıkarılan parçanın özel bir koleksiyoncu tarafından alındığı belirtildi. Observer'ın bildirdiğine göreyse Cobain söz konusu çizimi ilk olarak turnede grupla birlikte çalışan serbest fotoğrafçı Jacque Chong'a vermişti.
Ünlü müzisyenin daha önce birkaç kişisel eşyası daha açık artırmayla satılmıştı. Bu parçalar arasında müzisyenin 6 saç teli, MTV Unplugged performansı sırasında çaldığı akustik gitar ve giydiği hırka bulunuyordu.
Ayrıca ABD'li müzik efsanesinin 1993'te çekilen fotoğrafları da kısa süre önce NFT yoluyla açık artırmaya çıkarılmıştı. Sanatçının ölümünden önce çekilen fotoğraf koleksiyonunda 104 parçanın yer aldığı aktarılmıştı.
Cobain 5 Nisan 1994'te Seattle'daki evinde ölü bulunmuştu. 27 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyenin bu yıl ölümünün 27. yıldönümü.
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