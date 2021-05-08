Kurt Cobain'in 6 saç teli açık artırmaya çıkarıldı

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:08

ABD'li müzik efsanesi Kurt Cobain'in 6 saç telinin Led Zeppelin, The Beatles gibi gruplara ait diğer eşyalarla birlikte açık artırmaya çıkarılacağı bildirildi.

NME'nin haberine göre 1994'te Cobain'in ölümüyle dağılan Nirvana grubunun solistinin saç telleri Iconic Auctions'ın düzenlediği "Amazing Music Auction" müzayedesi kapsamında satışa sunulacak.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre saç telleri Cobain'in Nirvana'nın ilk stüdyo albümü "Bleach" için turneye çıktığı sırada 1989'da kestirdiği saçlarından oluşuyor.

Sitede yer alan tanıtımda "türünün tek örneği olan bu parçaya" saçların kesildiği sırada çekilen fotoğrafların eşlik ettiği belirtildi.

Cobain'in saçlarını kesen kişinin müzisyenin eski arkadaşlarından Tessa Osbourne olduğu belirtildi. Osbourne, müzisyenin 1994'te ölmesinin ardından saç tellerini Seattlelı sanatçı Nicole DePolo'ya hediye etmişti.

Trib Live'ın aktardığına göre açık artırma iki bin 500 dolarla (yaklaşık 20 bin TL) açıldı.

Öte yandan fotoğrafçı Jesse Frohman, sanatçının ölmeden birkaç ay önce çekilen fotoğraflarının NFT olarak satılacağını açıklamıştı. 1993'te yapılan çekimlerde 104 fotoğrafın yer aldığı belirtilmişti.