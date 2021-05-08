Kurt Cobain'in 6 saç teli açık artırmaya çıkarıldı
ABD'li müzik efsanesinin 1993'te çekilen fotoğrafları da kısa süre önce NFT yoluyla açık artırmaya çıkarılmıştı. Cobain'in bu sefer de saçları satışa sunulacak.
ABD'li müzik efsanesi Kurt
Cobain'in 6 saç telinin Led Zeppelin, The Beatles gibi gruplara ait diğer
eşyalarla birlikte açık artırmaya çıkarılacağı bildirildi.
NME'nin haberine göre 1994'te
Cobain'in ölümüyle dağılan Nirvana grubunun solistinin saç telleri Iconic
Auctions'ın düzenlediği "Amazing Music Auction" müzayedesi kapsamında
satışa sunulacak.
Şirketin yaptığı açıklamaya göre
saç telleri Cobain'in Nirvana'nın ilk stüdyo albümü "Bleach" için
turneye çıktığı sırada 1989'da kestirdiği saçlarından oluşuyor.
Sitede yer alan tanıtımda "türünün
tek örneği olan bu parçaya" saçların kesildiği sırada çekilen
fotoğrafların eşlik ettiği belirtildi.
Cobain'in saçlarını kesen kişinin
müzisyenin eski arkadaşlarından Tessa Osbourne olduğu belirtildi. Osbourne,
müzisyenin 1994'te ölmesinin ardından saç tellerini Seattlelı sanatçı Nicole
DePolo'ya hediye etmişti.
Trib Live'ın aktardığına göre
açık artırma iki bin 500 dolarla (yaklaşık 20 bin TL) açıldı.
Öte yandan fotoğrafçı Jesse Frohman, sanatçının ölmeden birkaç ay önce çekilen fotoğraflarının NFT olarak satılacağını açıklamıştı. 1993'te yapılan çekimlerde 104 fotoğrafın yer aldığı belirtilmişti.
İlgili Haberler
- Bir Kurt Cobain biyografisi
- Kurt Cobain’in gitarı rekor fiyata satıldı
- Kurt Cobain'in ölümünden 5 ay önce çaldığı gitarı satıldı
- Sokak sanatçısı Banksy'nin eserinin satılacağı müzayedede ilk defa kripto para kabul edilecek
- Banksy, hastane duvarına çizdiği eserini sağlık çalışanları için satışa çıkarıyor
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan yeni 'görevden alma' kararları
- Erdoğan'dan 'normalleşme' açıklaması
- Halk Ekmek büfesini yakan kişi tutuklandı
- Türkiye ‘kırmızı liste’ye alındı
- 'Apar topar erken seçim' açıklaması
- Tartışılan ilaç, koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak
- E-Devlet'te yeni dönem
- Bakan Dönmez'den atamalara ilişkin kaçamak yanıt
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı