Kurtarılan bottakiler FETÖ şüphelisi çıktı
Çanakkale’den Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botla ve yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 13 FETÖ şüphelisi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 1’i Afganistan, 21’i de Türk olmak üzere toplam 22 kaçak göçmen Yunanistan Sahil Güvelik unsurlarınca yeniden Türk Karasularına itildi.
Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek şişme bot içerisindeki kaçak göçmenleri kurtardı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen mültecilerde yapılan kimlik kontrollerinde 11 kişinin FETÖ şüphelisi olduğu, Cemal Kasap (28) ve Şeyma Nur Bilir Yılmaz’ın (30) da "FETÖ'ye üye olma" suçundan arandığı belirlendi.
FETÖ şüphelilerinin üst aramasında 500 bin Türk lirası ile 30 bin Euro ele geçirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan FETÖ şüphelilerinin tamamı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!