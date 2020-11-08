'Kuruluş Osman'a MHP'li belediyeden tepki

08 Kasım 2020 Pazar, 12:22

ATV’de yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinde anlatılan Çobanoğulları Beyi Muzaffereddin Yavlak Arslan’ın izleyicilere olumsuz şekilde aktarıldığı iddiası üzerine, MHP'li Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'ndan tepki geldi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vidinlioğlu, "Son iki üç haftadır bir özel televizyon kanalımızda daha önce TRT’de yayınlanan dizinin devamı niteliğindeki dizimizde Kastamonu bölgesinde bir takım gelişmeler yaşandı. Yaşanan bu olaylarda bizleri rahatsız etti" dedi.

Tarihi dizilerde kurgu yapılabileceğini ancak bunların gerçeğe uygun olması gerektiğini söyleyen Vidinlioğlu, "Çobanoğulları beyliği Selçuklu’nun uç beyler beyidir. Dolayısıyla hem Ertuğrul Gazi hem de Osman Bey daha henüz Osmanlı’yı kurmamışken Çobanoğulları Uç Beyliği’ne bir yerde tabi idiler. Ben tarihçi değilim ama kurulmamış bir devlet varken olana tabi olursunuz" diye konuştu.

SENARYO ELDEN GEÇİRİLECEK

MHP'li belediye başkanı, "Konuyu dizinin danışmanı geçmişten de dostluğumuz olan meslektaşım Kayseri eski Milletvekilimiz Dr. Kemal Tekden Bey'e telefonla ulaşarak ilettim. Çobanoğulları Beyliği'nin bu şekilde gösterilmesi uç beylerbeyinin Moğol ile işbirliği yapan Ertuğrul Gazi ve Osman Bey'in karşısında olan bir şahsiyet gibi gösterilmesinin bizlerde hayalkırıklığına sebep olduğunu söyledim. Konunun gerçekle bağdaşmadığını da vurguladım ve hassasiyetimizi tekrar tekrar dile getirdim. Kendisi sağolsun konuyla ilgili görüşüp geri döneceğini söyledi. 15 dakika sonra vekilimiz beni aradı ve dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile görüşme gerçekleştirdiğini en kısa sürede gerekli tedbirin alınıp senaryonun biraz daha elden geçirileceğini bizlere söyledi" ifadelerini kullandı.

"Kastamonu sadece Kastamonu değildir. Kastamonu’nun ötesinde bir durum var" diyen Vidinlioğlu, sözlerini "Şu anda bahse konu olan dizide mevcut durumun devam etmeyeceğine yönelik bir irade gösterileceği bizlere iletildi. Zannediyorum birkaç bölüm içerisinde yanlışlıklardan dönülecektir" diyerek tamamladı.







