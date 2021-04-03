Kısa çalışma ödeneği bitti, 'ücretsiz izin'ler başladı

03 Nisan 2021 Cumartesi, 11:00

İktidarın geçtiğimiz yıl salgının ortaya çıkması sonrası işverenleri rahatlatmak için devreye soktuğu kısa çalışma ödeneği uygulaması 31 Mart 2021 itibariyle sona erdi. Kısa çalışma ödeneğinin sonlanmasının ardından ilk ‘ücretsiz izin’ kararları havacılık sektöründen geldi.

turizmgazetesi.com’un haberine göre Onur Air tüm personelini ücretsiz izne çıkardı.

Onur Air’ın Genel Müdür Teoman Tosun imzasıyla personele gönderdiği yazıda şirketin ekonomik olarak sarsıldığı belirtildi. 15 Nisan’da yeni bir durum değerlendirmesi yapılacağı ve gelişmelerin çalışanlarla paylaşılacağı duyuruldu.

Personelin ücretsiz izin ödeneğinden yararlanabilmesi için gerekli desteğin verileceği ifade edildi.

Airporthaber.com’un haberine göre de Türk Hava Yolları’nın ikram şirketi Do&Co çalışanlarını ücretsiz izne çıkarıldı.

Belirsiz süreyle ücretsiz izne çıkarılan Do&Co çalışanlarının günlük 44 lira 15 kuruş alacağı belirtildi.

Uygulamanın sonlanması ve işten çıkarma yasağının da sürmesi nedeniyle yüz binlerce çalışanın işverenler tarafından ücretsiz izne çıkarılması bekleniyor.



