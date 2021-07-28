Kuşadası Belediyesi, TARİŞ arazisindeki kültür merkezi binasına taşınacak

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:19

Kuşadası Belediyesi, bünyesinde rekreasyon, spor ve toplanma alanları ile otopark barındıracak olan modern bir kent meydanı yapmak ve belediye hizmet kompleksini yeniden inşa etmek için harekete geçti. Bu kapsamda Camikebir Mahallesi’ndeki mevcut binayı yıkarak, yerine yeni bir meydan inşa etme kararı alındı. Yeni hizmet binasını yapana kadar kiralık bir yer arayan Kuşadası Belediyesi’ne sevindirici haberi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu verdi.

“BAŞKAN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA TEŞEKKÜRLER”

Kuşadası’nda uzun süredir kendisine yakışan bir kent meydanı ihtiyacı hissedildiğini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimize bir kent meydanı kazandırmak için mevcut belediye binamızı bu sene sonu yıkarak modern bir kent meydanı yapacağız. Değerli Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu, yeni hizmet binamıza kavuşana kadar Tariş arazisindeki kültür sarayına taşınabileceğimizi söyledi. Bu sayede Kuşadası halkı ve misafirlerimiz yine şehir merkezindeki bir noktadan belediye hizmetlerinden faydalanabilecekler. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“KUŞADASI’NA HAYIRLI OLSUN”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise “Sizlere, Kuşadası’nda yaşayan değerli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için Büyükşehir Belediyemize ait olan Tariş arazindeki binayı, Kuşadası Belediyesi’ne devrediyoruz. Bundan sonra Kuşadası Belediyesi, yeni hizmet binasını yapana kadar hizmetini oradan gerçekleştirecek. Şimdiden kentimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.