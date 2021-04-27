Kuşadası'nda ata tohumları toprakla buluştu
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası Belediyesi’ne verilen ata tohumları toprakla buluştu.
Kuşadası Belediyesi tarafından “Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganı ile yaşama geçirilen Adabahçe’de yaz hazırlıklarına başlandı. Kuşadası Belediyesi’ne ait 21 dönümlük arazinin 10 dönümü üzerinde yaz mevsimi fide ve tohumlarının ekim ve dikim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Adabahçe’ye yaz sezonu için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Ata Tohumları’ projesi ile yetiştirerek Kuşadası Belediyesi’ne verdiği 700 domates, 700 salatalık, 700 biber ve 700 patlıcan fidesi dikildi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sağlıklı gıdaya ulaşımın zorlaştığı pandemi döneminde Adabahçe projesinin öneminin arttığını belirterek “Güzel kentimiz Kuşadası’nın bereketli topraklarında tarımsal üretimi arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yaşama geçirdiğimiz Adabahçe projesi bu kapsamda yürüttüğümüz en önemli işlerden biri. Adabahçe’den geçtiğimiz yaz ve kış aylarında yaklaşık 5 bin kilogram mahsul elde ettik. Yerli tohum ve fidelerden elde ettiğimiz sağlıklı gıdaları projenin bir diğer ayağı olan AdaMarket Ekspres araçları ile Kuşadalılara ulaştırdık. Ekiplerimiz son olarak Adabahçe’de yaz hazırlıklarına başladı. Aydın Büyükşehir Belediyemizin ‘Ata Tohumları’ projesinden elde ettiği fideler bereketli topraklarımıza dikilmeye başlandı. Bizim en büyük hedeflerimizden biri Kuşadası’nı tarımsal üretimde kendi kendine yeten bir kent haline getirmek. Bu nedenle ‘toprağa sarıl, üretime katıl’ diyerek çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” diye konuştu.
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