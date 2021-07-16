Kuşadası’nda şampiyonluk coşkusu
Kuşadası Gençlik Spor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off finalinde rakibini yenerek profesyonel lige çıktı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off finalinde rakibi Aliağa Futbol Kulübü’nü mağlup eden Kuşadası Gençlik Spor, profesyonel lige çıktı. Denizli’den Kuşadası’na şampiyon olarak dönen siyah-beyazlı ekibi taraftarlar coşkuyla karşıladı.
20 yıl aradan sonra yeniden profesyonel lige adım atması Kuşadası’nda büyük sevinçle karşılandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadasıspor’un Denizli Atatürk Stadı’nda oynadığı final maçını, Kemal Arıkan Caddesi’ne kurulan dev ekrandan taraftarlarla beraber izledi.
Kuşadası’na şampiyon olarak gelen siyah-beyazlı ekibi taraftarlar kent girişinde coşkuyla karşıladı. Oyuncular ile teknik heyet üstü açık araçla konvoy eşliğinde şampiyonluk turu attı. Turun ardından, Atatürk Bulvarı üzerinde meşaleler yakılarak kutlama yapıldı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bu sezon yetki ve imkânlarımız dahilinde tüm gücümüzle takımımızın yanında olduk. Kentimiz takımına inandı ve güvendi. Futbolcularımız yüreklerini ortaya koydu. Başarıyı kentimize hediye ediyoruz” diye konuştu.
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