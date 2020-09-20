Kütahya'da iki köy ve bir mahalle karantinaya alındı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki köy ve bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında karantina başlatıldı.
Tavşanlı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Ayvalı ve Emirler köyleri ile Beyköy Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde iki köyde vaka sayılarında ciddi ve hızlı bir artış olmuştur. Bu artışın köy halkının tedbirlere riayet etmeden farklı sosyal etkinliklerde bir araya gelmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda vaka ve temaslıların vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesine neden olacağından, Ayvalı ve Emirler köylerinin 14 gün süreyle jandarma ekiplerin gözetiminde kontrollü giriş çıkış uygulamasına tabi tutulmasına karar verilmiştir."
Açıklamada, pozitif vakaların görülmesinden dolayı Beyköy Mahallesi'nin de karantinaya alındığı duyuruldu.
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında iki partiye davet yok
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- AKP vetoyu dinlemedi
- Değeri 55 milyon dolar: Kaderine terk edildi
- Enginyurt'tan iktidara: Yarın çok geç olacak...
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- Soylu yine Saygı Öztürk'ü hedef aldı
- Öfkeleri intikam duygusuna evrildi. Başaramayacaklar
- Kızı şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu
Video Haberler
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına saldırdılar!
- Kadıköy Belediyesi'nden yüzleri gülümsetecek kampanya
- Ceza yağdı! Çadırda böyle yakalandılar
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında iki partiye davet yok
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- AKP vetoyu dinlemedi
- Değeri 55 milyon dolar: Kaderine terk edildi
- Enginyurt'tan iktidara: Yarın çok geç olacak...
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- Soylu yine Saygı Öztürk'ü hedef aldı
- Öfkeleri intikam duygusuna evrildi. Başaramayacaklar
- Kızı şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu