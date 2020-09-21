Kütahya’da virüsten ölen kişi et aracında taşındı
Kütahya’da, salgına yenik düşen yurttaşın cansız bedeninin belediye cenaze aracı vermeyince et taşıma aracıyla taşındığı ve imam geç geldiği için yıkama işlemini ailenin üstlendiği öğrenildi.
Kütahya Tavşanlı'da 65 yaşındaki Recep Davutoğlu, bir hafta önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. 3 çocuk babası Davutoğlu, geçen cuma gecesi öldü. Ankara'da öğretim görevlisi olan kızı Elif Davutoğlu Akbulut'un söylediğine göre cumartesi sabahı imam gelmediği için cenaze kendilerine teslim edilemedi.
'YÜZÜME KAPATTI'
Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Akbulut, şunları anlattı:
“Hastanede ‘İmamların izin günü, gelemeyebilirler' denildi. Saatler sonra imam geldiğinde izin günü olduğu için sitem etti. Dolgun ücret verdik. Cenazeyi yıkamaya yardım ettik. Sonra hastanede tabut bulunmadığı söylendi. Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz'ın devreye girmesiyle tabut bulundu.
Ardından cenaze aracı krizi çıktı. Örenköy Köyü Tavşanlı dışında olduğu için itfaiye yetkilileri ‘korona kaparız' korkusuyla cenaze aracı vermedi. İtfaiye Müdür Yardımcısı ile görüştüm.
Bana ‘İlçe dışında olduğu için götüremeyiz' dedi ve telefonu yüzüme kapattı. Cenazeyi kuzenimin et taşıma aracıyla götürdük. İmam ve dört akrabamın tulumunu biz aldık.
Bizden önceki cenazelerde de böyle davranılmış. Hak etmedikleri koltuklarda oturan insanlar, devletin kurallarına uymayıp yurttaşa eziyet çektiriyor.”
HASTANEDE 'TABUT YOK' DENDİ
Tavşanlı Kaymakamı Kanyılmaz ise itfaiye tarafından cenaze aracı verilmediği iddiasını doğrulayıp, “Bazen belediyede sıkıntı olabiliyor. O zaman cenaze tabutlanıp yurttaşa veriliyor” dedi.
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