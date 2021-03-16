Kuyumcudan 500 gram teminat tepkisi
Ticaret Bakanlığı kuyumculuk faaliyetlerine düzenleme getirmek üzere “Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırladı.
Görüşe açılan taslağa göre kuyum ticareti yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılabilecek. Belge için vergi borcu bulunmaması şartı aranacak. Ayrıca, kuyumcuların 18 yaşından büyük, en az lise mezunu, konkordato talebinde bulunmamış, 5 yıldan fazla hapse mahkûm edilmemiş, dolandırıcılık, rüşvet gibi suçlardan hüküm giymemiş olması gerekecek.
500 GRAM ALTIN TEMİNAT
Ayrıca kuyumculuk faaliyetinde bulunabilmek için kamu sermayeli bankalar veya kamu sermayeli katılım bankalarında kuyum işletmesi adına açılan hesaba 500 gram altın teminatı yatırılması gerekiyor. Teminat, mevduat hesaplarında ya da katılım fonu hesabında bloke olarak izlenecek.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kuyumcuların taslağa ilişkin eleştirilerini dinledi. En büyük tepki teminat konusunda oldu. Kaynak arayışındaki iktidarın, tıpkı bütçe açıklarını kapatmak için “halka çöken” Osmanlı’daki adaletsiz “salma uygulamaları” gibi yöntemlere başvurduğunu söyleyen Aygun, “Yetki belgesi almak için yarım kilo altını (209 bin 500 TL) kamu sermayeli bankalara yatırma şartı var. Tüm kuyumcuların aynı oranda sermayesi yok, kazançları aynı değil. 209 bin 500 lira teminat istenmesi insafsız ve adaletsiz bir uygulama. İstanbul Kuyumcular Odası, 500 değil 200 gram altının nakde dönüştürülebildiği yazılı teminat gibi bir modelden yana. Bunun da vergi, resim, harç ve yükümlülüklerinin ilgililer tarafından karşılanmasını istiyorlar” diye konuştu.
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