Kuyumcular, ‘500 gram’da geri adım bekliyorlar
Ticaret Bakanlığı tarafından “Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı”nda yer alan, kuyumcuların kamu bankalarına teminat olarak 500’er gram altın yatırmalarını öngören maddeye sektörden eleştiri sürüyor. Sektör temsilcileri dün Ankara’da bir dizi temasta daha bulundu.
Dünya gazetesindeki habere göre bu temaslar öncesi açıklamalar yapan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, geçen hafta bakanlıkla görüştüklerini, 500 gram olarak belirlenen tutarın 250 grama düşürüldüğünü öğrendiklerini hatırlatarak “Bunun hiç alınmaması veya yetki belgesi kapsamında sözleşmeyle teminat vermeden sorunun çözülmesini talep ettik. Sonuç olarak hiç alınmayacak gibi görünüyor” diye konuştu.
İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, konuşulan miktarın sektöre zarar vereceğini belirtti.
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