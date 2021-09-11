Kuzey Akım 2 tamamlandı

11 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

Berlin’in Moskova ile enerji işbirliğine yönelik daha önce Washington ve Brüksel hattından tepkiler gelmişti. Rusya’nın Baltık kıyılarından kuzeydoğu Almanya’ya uzanan 1200 kilometrelik sualtı boru hattı, on yıldan fazla bir süre önce tamamlanan Kuzey Akım 1 ile aynı rotayı izliyor. Kuzey Akım 2’nin de ikizi gibi, Avrupa’ya yılda 55 milyar metreküp doğalgaz ulaştıracağı belirtiliyor.

KİEV TEPKİLİ

Rusya ile gerilimli ilişkilerdeki Ukrayna’dan, hattın tamamlandığının duyurulmasının ardından tepki gecikmedi. Kiev yönetimi bununla mücadele edeceklerini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise projeyi engelleme çabalarına son verilmesini ve bunun yerine “karşılıklı yarar sağlayan şartlar” üzerinde anlaşılması gerektiğini kaydetti.

Moskova’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinden bu yana Rusya ile yüksek tansiyonda olan Ukrayna, Avrupa’ya Kuzey Akım 2’nin Moskova tarafından jeopolitik bir baskı aracı olarak kullanılabileceği görüşünü sıklıkla dile getiriyor. Daha önceki enerji anlaşmazlıklarında Rusya, Kiev’e gaz arzını kesmiş, Zelensky geçen ay boru hattını “tehlikeli bir jeopolitik silah” olarak nitelendirmişti. Pek çok Baltık ülkesi de projeye karşı çıkmıştı. Hattın Avrupa’nın Rus gazına bağımlılığını artıracağı yönünde kaygılar dile getirilmişti. Ancak Rusya ve Almanya, Kuzey Akım 2’nin ticari bir proje olduğu vurgusu yapıyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya, ihtiyaç duyduğu gazın yaklaşık yüzde 40’ını Rusya’dan ithal ediyor. Almanya boru hattının kömür ve nükleer enerjiden uzaklaşmasında rol oynayacağına inanıyor.

Fotoğraf: Temsilidir.