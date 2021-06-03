Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu, 2021 UEFA Süper Kupa maçıyla ilgili açıklama yaptı

Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu, 2021 UEFA Süper Kupa maçının İstanbul'da oynanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2021 Perşembe, 14:42
Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu, 2021 UEFA Süper Kupa maçıyla ilgili açıklama yaptı
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Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu, 2021 UEFA Süper Kupa maçının İstanbul'da oynanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve mücadelenin 11 Ağustos'ta Belfast'te oynanacağını açıkladı.

Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu CEO'su Patrick Nelson: "Konu hakkında UEFA'daki partnerlerimizle yakın temas halindeydik ve yaptığımız görüşmelerin ardından, maçın Belfast'te oynanacağını teyit etmelerinden dolayı memnuniyet duyuyoruz."

BBC'nin haberine göre, UEFA yönetiminin Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasından dolayı, yapılan hazırlıklar nedeniyle 11 Ağustos'taki Süper Kupa finalini Belfast'ten alıp İstanbul'a vermeyi düşündüğü öne sürülmüştü.



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