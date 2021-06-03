Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu, 2021 UEFA Süper Kupa maçıyla ilgili açıklama yaptı
Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu, 2021 UEFA Süper Kupa maçının İstanbul'da oynanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu, 2021 UEFA Süper Kupa maçının İstanbul'da oynanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve mücadelenin 11 Ağustos'ta Belfast'te oynanacağını açıkladı.
Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu CEO'su Patrick Nelson: "Konu hakkında UEFA'daki partnerlerimizle yakın temas halindeydik ve yaptığımız görüşmelerin ardından, maçın Belfast'te oynanacağını teyit etmelerinden dolayı memnuniyet duyuyoruz."
BBC'nin haberine göre, UEFA yönetiminin Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasından dolayı, yapılan hazırlıklar nedeniyle 11 Ağustos'taki Süper Kupa finalini Belfast'ten alıp İstanbul'a vermeyi düşündüğü öne sürülmüştü.
Statement on UEFA Super Cup final— Irish FA (@IrishFA) June 3, 2021
Video Haberler
- Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü
- Tepki çeken görüntüler! O anları böyle kaydetti
- Yunusların tekne ile dansı kamerada
- Uçakta taciz iddiası! 3 kadın şikayetçi oldu
- Trafikte skandal görüntüler! O anlar kaydedildi
- Akıllara gelmeyecek olay kamerada: Çok şaşırdım
- İstanbul'da dehşet anları kamerada! Kurşun yağdırdı
- Kekik toplarken buldu, yetkililere, uzmanlara seslendi
- Restoran çıkışında karısını döven adama meydan dayağı
- Polis otosuyla tur atıp hırsızlık yaptılar
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması
- Polisin yakaladığı Cem Küçük belgesi
- Cumhur’da gerilim
- Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok
- A101'de dikkat çeken reklam
- Peker'in o paylaşımlarına erişim engeli
- Süleyman Soylu’nun telefonu
- MetroPOLL Araştırma'dan son anket
- Feci kazada 9 kişi yaşamını yitirdi
- Sedat Peker sonraki videosuna bir ismi daha ekledi