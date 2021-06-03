Hatayspor'da üç isimle yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sözleşmeleri sona eren Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu ve Mesut Çaytemel'in takımdan ayrıldığını bildirdi.
Bordo-beyazlı takım, 2 sezondur takımda yer alan stoper Yusuf Abdioğlu, 7 sezondur forma giyen kaptan Mesut Çaytemel ve 6 sezondur fileleri bekleyen kaleci Akın Alkan ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Akın ve 37 yaşındaki Mesut'un takımın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olduğu belirtildi.
Akın ve Mesut'un sözleşmelerinin sona erdiği kaydedilen açıklamada, "Formamızı gururla taşıyan kaptanlarımız Akın Alkan ve Mesut Çaytemel'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine sonsuz başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Video Haberler
- Yunusların tekne ile dansı kamerada
- Uçakta taciz iddiası! 3 kadın şikayetçi oldu
- Trafikte skandal görüntüler! O anlar kaydedildi
- Akıllara gelmeyecek olay kamerada: Çok şaşırdım
- İstanbul'da dehşet anları kamerada! Kurşun yağdırdı
- Kekik toplarken buldu, yetkililere, uzmanlara seslendi
- Restoran çıkışında karısını döven adama meydan dayağı
- Polis otosuyla tur atıp hırsızlık yaptılar
- Köpeklerini kurtarmak için ayıyı elleri ile itti
- Binaya astı... '10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?'
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması
- Cumhur’da gerilim
- Sedat Peker'den flaş video kararı
- Peker yüklediği videoyu hemen kaldırdı
- Polisin yakaladığı Cem Küçük belgesi
- Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok
- Oyuncu Ezgi Mola hakkında hapis istemi!
- Peker'in o paylaşımlarına erişim engeli
- MetroPOLL Araştırma'dan son anket
- A101'de dikkat çeken reklam