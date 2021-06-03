Hatayspor'da üç isimle yollar ayrıldı

03 Haziran 2021 Perşembe, 14:23

Bordo-beyazlı takım, 2 sezondur takımda yer alan stoper Yusuf Abdioğlu, 7 sezondur forma giyen kaptan Mesut Çaytemel ve 6 sezondur fileleri bekleyen kaleci Akın Alkan ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Akın ve 37 yaşındaki Mesut'un takımın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olduğu belirtildi.

Akın ve Mesut'un sözleşmelerinin sona erdiği kaydedilen açıklamada, "Formamızı gururla taşıyan kaptanlarımız Akın Alkan ve Mesut Çaytemel'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine sonsuz başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.



