Kuzey Kore, nükleer müzakereler için ABD'ye kapıları kapattı

05 Temmuz 2020 Pazar, 11:04

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui; ABD elçisinin Güney Kore'ye ziyareti öncesinde bir açıklamada bulunarak, Kuzey Kore'nin Washington'ın "politik bir araç" olarak kullanacağı görüşmelerde masaya oturma ihtiyacı duymadığını belirtti.

Choe, Washington ve Pyongyang arasındaki görüşmelerin işe yaramayacağını, Kuzey Kore'nin politikasında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Reuters'in haberine göre, Choe KCNA haber ajansına yaptığı açıklamada, "ABD'yle yüz yüze konuşma ihtiyacı hissetmiyoruz, çünkü Wahington, ABD-KDHC (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) diyaloğunu politik krizini aşma aracından başka birşey olarak değerlendirmiyor" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'ın, gelecek hafta Kuzey Kore ile durdurulan müzakereler hakkında konuşmak üzere Güney Kore'ye gitmesi bekleniyor.

Güney Kore Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideei Kim Jong Un'un Kasım'daki ABD seçimlerinden önce durdurulan nükleer müzakereleri devam ettirmek için yeniden bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

JOHN BOLTON DA SEÇİM SÜPRİZİ ÖNGÖRMÜŞTÜ

Birgün'de yer alan habere göre, Trump'ın eski milli güvenlik danışmanı John Bolton da Perşembe günü New York'ta muhabirlere, başkanın seçim öncesi Kim ile bir zirve daha ayarlayarak "Ekim süprizi" peşinde olabileceğini söyledi.

Trump ve Kim Jong Un, ilk kez 2018 yılında Singapur'da buluştu.

İki başkan 2019'da Vitnam'da tekrar buluştu, ancak Trump, Kim'in uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında yeterince nükleer silah ve balistik füze sunmadığını söylemesiyle müzakereler sonlandı.

Üçüncü toplantı ise iki Kore'yi ayıran silahsızlandırılmış bir bölgede Haziran 2019'da gerçekleşti. Bu toplantıda iki taraf müzakerelere devam etme kararı aldı. İki taraf arasındaki alt düzey görüşmeler ise Ekim ayında İsveç'te kopmuştu.