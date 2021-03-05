KVKK onayladı: Amazon Türkiye yurtdışına kişisel veri aktarabilecek

05 Mart 2021 Cuma, 16:48

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVVK), ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon’a Türkiye’deki kullanıcıların verilerini yurt dışına aktarılabilmesi için izin verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde yurt dışına aktarılabilmesi için 6698 sayılı Kanunun esas alındığını hatırlatarak, bu kapsamda Amazon Türkiye’nin ilgili kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini bildirdi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yasaklayıcı değil, düzenleyicidir. Veri güvenliğinin ve veri mahremiyetinin tesis edilmesi, kişisel verilerin güvencesidir. Kanun ve mevzuatta yer alan düzenlemelere uygunluk sağlandığı takdirde, yurt dışına kişisel veri aktarımı mümkündür. pic.twitter.com/brPtlY4tns — KVKK (@KVKKurumu) March 4, 2021

KVKK’dan yapılan açıklamada, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yasaklayıcı değil, düzenleyicidir. Veri güvenliğinin ve veri mahremiyetinin tesis edilmesi, kişisel verilerin güvencesidir. Kanun ve mevzuatta yer alan düzenlemelere uygunluk sağlandığı takdirde, yurt dışına kişisel veri aktarımı mümkündür" ifadelerine yer verildi.

KVKK’nın internet sitesinden de "Taahhüt Başvurusu Hakkında Duyuru" başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Veri sorumluları Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Şti. ve Amazon Turkey Yönetim Destek Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması hususundaki Taahhütname başvuruları Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilmiş ve söz konusu veri aktarımına 04.03.2021 tarihinde Kurul tarafından izin verilmiştir."