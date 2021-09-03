KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL ceza
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.
KVKK, WhatsApp uygulaması hakkında yürütülen resen incelemeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
WhatsApp uygulaması hakkında yürütülen resen incelemeye ilişkin kamuoyu duyurusu:— KVKK (@KVKKurumu) September 3, 2021
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