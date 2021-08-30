Whatsapp 'Gizlilik Sözleşmesi'nde geri adım attı

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:56

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp yılbaşında 2014'te şirketi satın alan Facebook ile kişisel verilerin paylaşımını kabul etmeyen hesapları engelleyeceğini duyurmuştu.

WhatsApp’ın aldığı karara tüm dünyadan gelen tepkiler üzerine, yeni koşullarını kabul etmeyen kullanıcılar için uygulamanın kullanılmasına izin verileceği açıklandı. Buna göre, yeni kuralların zorunlu onayı gelecekteki bir güncellemede isteğe bağlı olacak.

KULLANICI SAYISI DÜŞTÜ

Alınan kararın sebebinin ise kullanıcı sayısındaki azalma ve çeşitli hükümetlerin karşı çıkmasının etkili olduğu öğrenildi.

İŞLETME HESABI İÇİN MECBURİ ONAY

Güncelleme seçenekli olacak ancak öte yandan Facebook'un bulut sağlayıcılarını kullanan bir işletme hesabıyla sohbet ederken, koşulları kabul etmeden mesaj gönderme gerçekleştirilemeyecek.

Bir işletme hesabıyla sohbet etmeye çalıştığınızda, bu koşulları gözden geçirmeniz ve kabul etmeniz gerekecek. Bu, WhatsApp'ı yalnızca kişisel kullanım için kullanıyorsanız ve işletme hesaplarıyla asla sohbet etmiyorsanız, bunun muhtemelen sizi etkilemeyeceği, ancak işletme hesaplarıyla sohbet etmeyi planlıyorsanız başka seçeneğinizin olmayacağı anlamına geliyor.