KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt başvurusu kayıt tarihleri belli oldu mu? KYK burs ve yurt başvurusu ekranı açıldı mı?

31 Ağustos 2021 Salı, 17:20

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler üniversiteleri kazandıkları illerde kalacak yer ayarlama telaşına girdi. Binlerce öğrenci bu yıl ilk kez yeni şehirlere giderek eğitimlerini sürdürecek.

Aynı zamanda geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle üniversitelerine gitmeyen ve bu yıl ikinci sınıfa geçen öğrenciler de başvuru için detayları araştırmaya başladı.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yurt başvurularının önünde bir engel kalmadı. Akademik takvimin 13 Eylül’de başlayacağı göz önüne alınırsa yurt başvurularının da 13 Eylül’e kadar başlaması bekleniyor. Adaylar Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden gelecek açıklama sonrası başvurularını yapacaklar.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.

Başvuruların ardından belirli kriterlere göre sıralandırma yapılacak. Örnek olarak maddi durum, üniversitede eğitim gören ikinci bir kardeş, şehit ve gazi yakınlığı gibi birçok kriter sıralandırmada etkili olacak. Daha sonra asıl sıra ve yedek sıralar belirlenecek. Asıl sırada bulunan adaylar yurtlara kayıt yaptırmadığı takdirde yedeklere sıra gelmeye başlayacak.

Yurt başvuruları ile aynı süreçte burs başvurularının da alınması bekleniyor. Konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ve KYK’nın resmi hesapları takip edilebilir.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yurt başvuruları da alınmaya başlanacak.

Yurt yerleştirmeleri okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanacak. Burs başvurularının ise Ekim ayında alınması planlanıyor.