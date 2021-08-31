KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt başvurusu kayıt tarihleri belli oldu mu? KYK burs ve yurt başvurusu ekranı açıldı mı?
YKS tercih sonuçlarının da açıklanmasının ardından; üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala üniversite öğrencileri ve üniversiteyi yeni kazananlar, KYK yurt ve burs başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki KYK yurt başvurusu ne zaman? 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler üniversiteleri kazandıkları illerde kalacak yer ayarlama telaşına girdi. Binlerce öğrenci bu yıl ilk kez yeni şehirlere giderek eğitimlerini sürdürecek.
Aynı zamanda geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle üniversitelerine gitmeyen ve bu yıl ikinci sınıfa geçen öğrenciler de başvuru için detayları araştırmaya başladı.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yurt başvurularının önünde bir engel kalmadı. Akademik takvimin 13 Eylül’de başlayacağı göz önüne alınırsa yurt başvurularının da 13 Eylül’e kadar başlaması bekleniyor. Adaylar Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden gelecek açıklama sonrası başvurularını yapacaklar.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.
Başvuruların ardından belirli kriterlere göre sıralandırma
yapılacak. Örnek olarak maddi durum, üniversitede eğitim gören ikinci bir
kardeş, şehit ve gazi yakınlığı gibi birçok kriter sıralandırmada etkili olacak.
Daha sonra asıl sıra ve yedek sıralar belirlenecek. Asıl sırada bulunan adaylar
yurtlara kayıt yaptırmadığı takdirde yedeklere sıra gelmeye başlayacak.
Yurt başvuruları ile aynı süreçte burs başvurularının da alınması bekleniyor. Konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ve KYK’nın resmi hesapları takip edilebilir.
KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yurt başvuruları
da alınmaya başlanacak.
Yurt yerleştirmeleri okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanacak. Burs başvurularının ise Ekim ayında alınması planlanıyor.
Video Haberler
- Mardin’de plastik üretim fabrikasında yangın
- Korkunç kaza anı kameraya böyle yansıdı
- Deprem anları kameralara böyle yansıdı
- Market girişinde kameraya böyle yakalandı
- Kafasına talih kuşu değil, kedi kondu! İşte o anlar
- Görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu
- Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri! İşte o anlar
- Trafikte tehlike dolu anlar! Büyük tepki çekti
- Hamile kadını şoke eden kaza anı kamerada
- Davetliler neye uğradığına şaştı! Korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- İzmir'de cemaat üyelerinden silahlı teftiş ve tehdit
- İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi genelgesi
- Cemil Çiçek: Yüce Divan’a Gitmeliydiler
- Şensoy'un eski eşinden ve kızlarından ilk açıklama
- Ferhan Şensoy neden öldü, hastalığı neydi?
- Ferhan Şensoy'u yitirdik
- BİM'in kırtasiye ürünleri tartışma yarattı
- Ev almak isteyenleri uyardı
- İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişiklik
- Trabzon'da imam, 3 kız çocuğunu katletti